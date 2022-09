Poslije 30 godina odlučila da proda prsten sa BUVLJAKA: Kada ga je zlatar vidio, umalo se nije ONESVIJESTIO

Kada je prije 30 godina na buvljoj pijaci kupila prsten za smiješnih deset funti, Debra Godard ga je odložila u kutijicu i ubrzo je zaboravila na njega.

Britanka, koja danas ima 58 godina, sjetila ga se tek kada je njena majka nasjela na prevaru, zbog koje je ostala bez ušteđevine. Da bi bar malo pomogla majci, Debra je odlučila da proda nekoliko starih stvari, među kojima je bio i pomenuti prsten.

Nadajući se da mu je vrijednost bar malo porasla, odnijela ga je u zlataru.

A CASH-strapped mum paid £10 for a boot sale “glass” ring — but it was a £740,000 diamond.

Debra Goddard, 55, kept it in a box for 33 years… https://t.co/MSPBexjxsi

— Julia Charnley (@JuliaCharnley) February 3, 2019