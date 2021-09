Sumnjala da je muž mjesecima vara, pa postavila kameru: Kad je vidjela KO je s njim, srušio joj se svijet

Korisnica Redita iz Australije objavila je ispovijest koja je šokirala mnoge, nakon što je uhvatila supruga u prevari.

Ona je odmah na startu istakla da je imala odličan brak, ali i da je primijetila krajem prošle godine da joj je muž znatno distanciraniji i da izbjegava odnose s njom.

– Mislila sam da je problem u meni. Dogodila se i epidemija, pa sam pomišljala da mu nije ni do čega. Međutim kada sam vidjela da je stavio šifru na svoj telefon i da ne dozvoljava da se on nađe u mojoj blizini, bilo mi je jasno da me vara. Jedino pitanje koje mi se motalo po glavi bilo je s kim, jer je veći dio vremena bio u kući sa mnom i mojim sinom. Poslije nekoliko mjeseci razmišljanja, postavila sam kameru u spavaćoj sobi, smatrajući da ću ga jednom uhvatiti. Počela sam ponovo da radim, pa me nije bilo kući, te je bilo moguće da će ljubavnicu jednom dovesti. Uostalom, ni sin više nije bio toliko tu – piše Australijanka, prenosi 7news.com.au.

Nije prošlo ni sedam dana od postavljanja kamere, a Australijanka je već dobila odgovor koji je željela.

– Varao me je. Međutim, otkriće ko je s njim na snimku me je rasturilo za cijeli život. Na snimku sam vidjela kako se ljubi s mojim 25-godišnjim sinom. Bili smo nekoliko godina u braku, tako da mi je sin već završavao pubertet kad je njega upoznao. Vidjela sam da nema toliko sklonosti ka djevojkama, odnosno da je povučen, ali nisam znala da je gej. A šta tek reći za mog muža? Kad se to dogodilo, ta promjena u njemu? Drugo, da li je to nešto sviježije ili je cijelog života znao da je možda bise*sualac – pitala se žena.

Nakon saznanja da je muž vara s njenim sinom, ona nije znala kako da se postavi, prije svega prema djetetu. Ono što se dalje dogodilo, potpuno ju je ubilo u pojam.

– Jednog popodneva poslije otkrića, vidjela sam samo muževljevu burmu na stočiću. Ostavio je još neke svoje stvari i otišao je. Bez pozdrava. Sinu sam rekla da sam ih otkrila. Bolje da ne opisujem kako je reagovao. Na kraju se ja osjećam loše zbog svega, umjesto da njih grize krivica – napisala je Australijanka kojoj su mnogi na Reditu pružili podršku poslije šokantnog obrta u kući, piše “Objektiv“.

