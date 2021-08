Vlasnik farme je izazvao turiste: “Ko skoči u vodu, prepliva do obale i preživi, biti će nagrađen sa milijun dolara!”

Tišina…nitko se ne usuđuje ni da se pomakne.

Odjednom, čovjek skače u bazen. Gone ga krokodili ali, na sreću, dočepa se obale na oduševljenje ostalih gostiju.

Vlasnik farme kaže: “Imamo hrabrog pobjednika!”

Nakon što je preuzeo nagradu, par se vratio u svoju hotelsku sobu.

“Hrabri čovjek” je pitao suprugu:

“Ja nisam skočio u vodu…NEKO ME JE GURNUO!?”

Njegova supruga se samo nasmijala i rekla: “Ja sam te gurnula!”

Pouka priče: “Iza svakog uspješnog muškarca stoji žena koja ga gura!”

Satirična priča

