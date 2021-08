Stanodavac poručio Mariji da postoji i DRUGI način da plati kiriju: Uslijedila je noć koju nije zaboravio

Nakon priče jedne Brazilke iz Vitorije koja je dvije godine plaćala kiriju stanodavcu “u naturi”, tamošnji mediji pozabavili su se temom eksploatisanja ljepšeg pola u sve moguće svrhe, kao i koliko je društvu u toj zemlji uopšte odmaklo posljednjih godina u odnosu na konzervativni 20. vijek.

S tim u vezi, Marija de Lara Domingez iz Fortaleze objavila je na Instagramu priču koja je brzo prenesena na portale, opisujući šta se njoj dogodilo kada je ostala bez para, a morala je da kao studentkinja plati stan, piše brasil247.com.

– Početkom godine nisam imala više odakle da plaćam stančić u predgrađu Fortaleze. Do tada korektni gazda nekoliko stanova u kvartu više nije imao razumijevanja za moje kašnjenje. Rekao mi je da moram da se iselim. Kad sam mu rekla da bih učinila sve da mi dozvoli da makar još mjesec dana provedem u stanu dok ne pronađem novi posao, poručio je da mogu ali samo ako s njim odem u krevet. I to ne jednom već koliko puta on bude htio tog mjeseca. Osjećala sam se užasno – napisala je Marija.

Otkrivši da je gazda svoj odgovor dao preko pisma koje joj je ubacio u sanduče, pozvala ga je na piće.

– Riješila sam da mu uzvratim za tu nepristojnu ponudu. Navukla sam ga da misli da ćemo imati odnos. Otišli smo u sobu i skinula sam se u donji veš. On se oznojio kao nikad prije kad me je vidio i poletio je ka krevetu. Rekla sam mu da ću ga malo snimati jer to volim da radim. Bio je van sebe. Snimila sam ga kako leži na krevetu potpuno nag. Potom sam ga zaključala u sobi i rekla da idem da mu priredim iznenađenje, samo da dođem iz kupatila. Otišla sam kod njegove žene koja živi u zgradi do mene i pustila sam joj snimak. Znala sam je iz viđenja. Bila je poštena osoba, pravdoljubiva kao i svi Brazilci. Kada je vidjela svog muža u mom krevetu napala me je, ali sam je zamolila da me sasluša do kraja – ispričala je Marija.

Potom su obje došle nazad u stan i otključale su vrata sobe. Stanodavac je i dalje ležao u krevetu.

– Možete misliti kakav je izraz lica imao kad je ugledao svoju suprugu i mene, koja mogu po godinama kćerka da mu budem. Znam samo da je bio haos u njihovoj kući, a ja sam poslije dva dana izašla iz tog stana zauvijek – opisala je slučaj Marija de Lara Domingez.

