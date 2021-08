Najbolje prijateljice joj priznale da su bile s njenim mužem: Prvo se razvela, pa je učinila nezamislivo

Prava je vještina potrebna prihvatiti tako bolnu informaciju da su vam tri najbliže osobe u životu svojevremeno “zabole nož u leđa”, i štaviše, znati ubuduće kako svom egu olakšati život.

Tesa Blezner (34) učinila je nešto nezamislivo. Kada je od najboljih drugarica saznala da su obje prije njenog braka sa Kijeranom, doduše u različitim vremenskim periodima, spavale s njim, znala je da mora nekako da im uzvrati.

– Ta količina bola uslijed izdaje bila je nešto s čim nisam mogla da se nosim. Kijeran i ja imali smo svojih uspona i padova prije braka u kojem smo bili četiri godine, ali mislila sam da smo i u tom periodu ipak bili vjerni jedno drugom. Prevarila sam se – kaže Tesa za Dejli rekord u okviru rubrike posvećene prevarama u braku.

Šta je uradila Tesa poslije saznanja da su joj dvije drugarice “probale” muža?

Uzvratila im je ne samo istom, već i još gorom mjerom – spavala je sa njihovim muževima.

– Znala sam da sam im oduvijek bila poželjna. Puno puta su mi i same govorile da su ljubomorne što sam najljepša među nama, bile su sigurne i da im muževi maštaju o meni. Zbog toga sam sačekala prvo da se razvedem, a onda sam mjesec i po dana kasnije prvo ušla u lascivnu prepisku s jednim od muževa njih dvije. Čovjek se ‘slomio’ poslije dva dana. Imala sam ga. Potom sam sačekala da prođe nekoliko dana, pa sam zavela i drugog. Oni su se poznavali među sobom, ali ne toliko da bi međusobno priznavali da su obojica upravo prevarili svoje supruge. Tim prije što su imali i djecu – kaže Tesa.

Iako je bila svjesna da njeni potezi poslije razvoda od Kijerana neće naići na pozitivne reakcije, Tesa je istakla da se danas osjeća sjajno.

– Započela sam novi život. Bez njih dvije, bez Kijerana. Imam kćerkicu od pet godina koja će zauvijek predstavljati sponu između mene i bivšeg muža, ali to je to. Dalje, ništa više. Ne zanima me da li je on saznao šta sam učinila poslije razvoda ili ne. Dok sam ja prije braka plakala za njim i molila da se pomirimo, on je bio u krevetu sa njih dvije – konstatovala je Tesa, prenosi “Objektiv“.

