“Dečko me je ostavio zato što sam debela, a sada želi da se pomirimo pod uslovom da smršam!”

Britanska kolumnistinja “Dir Didri” je specijalsita za rješavanje složenih intimnih pitanja. Ovoga pita stigao joj je apel za pomoć od djevojke koju je dečko ostavio zbog toga što se ugojila.

– Draga Didri, imam 34, a moj dečko 35 godina. Kada sam počela da se debljam, ponudio mi je da trčimo zajedno, ali je vremenom prestao da me podržava u tome, nije me dodirnuo osam mjeseci. Prošlog mjeseca me ostavio uz obrazloženje da ne želi da bude sa debelom djevojkom. Ali me i dalje zove uz obrazloženje da treba da smršam i promijenim životne navike i da u tom slučaju ima šanse da obnovimo vezu. Da li je ovo površno sa njegove strane ili mu je zaista stalo – pitala je djevojka.

– Morate da mu naglasite koliko vas njegovo ponašanje unesrećuje. Sumnjam da će se bilo šta promijeniti ukoliko ponovo budete zajedno, kao i da to može biti sretna veza. Biti sa nekim ko naručava vaše samopouzdanje neće pozitivno uticati na vas. Najbolje je da ukoliko odlučite da smrštate to uradite zbog sebe i svog zdravlje, a ne zbog muškarca. U svakom slučaju se konsultujte sa vašim ljekarom u vezi ovoga – savjetovala je Didrim, piše “Srbija Danas“.

