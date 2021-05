Dok se sin igrao na maminom telefonu, muž primijetio 3 nepoznate slike, a onda je otkrivena najveća tajna

Laž se može skrivati jako dugo, ali u nekom trenutku će najvjerovatnije isplivati na površinu i otkriće se šta je prava istina. To je na svojoj koži najbolje osjetila Australijanka Bet Bledso (37).

Ova žena iz Perta otkrila je na Redditu da je bila glupa i naivna vjerujući da će jedan vikend sa kolegom s posla uspjeti da sakrije od muža i da se za njega nikada neće saznati.

– Nemojte me pitati da li se razvodim, pošto je svaki dan sada između mene i supruga koga ću ovdje nazvati Leri, pravo pitanje opstanka. Teško nam je, ali pokušavamo da pronađemo najbolji način da nastavimo ili okončamo sve ovo. Ipak imamo šestogodišnjeg sina – napisala je Bet i dodala kako je muž otkrio da ga je prevarila.

– Rekla sam koleginici da me pokriva. Ništa slično nikada joj nisam tražila, ali zaljubila sam se u kolegu i on u mene i više nismo mogli da izdržimo da imamo odnos zasnovan samo na flertu i komplimentima. Otišli smo u drugi grad u vikend avanturu, a suprugu sam rekla da sam s koleginicom i ako slučajno mene ne može da dobije na telefon, neka pozove na njen. Ništa nije posumnjao, ali poslije mjesec dana sin me je otkrio. Naravno da on nije ništa kriv, već meni nije palo na pamet da izbrišem tri slike iz telefona koliko sam bila smetena – napisala je Bet.

Naglasila je da je muž to veče crtao sa sinom a onda je on poželio da se poigra na njenom telefonu.

– Muž je sjedio pored sina i gledao šta on radi. Dijete je u jednom trenutku pritisnulo folder sa slikama kako bi vidio neku gdje smo svi zajedno, što smo je prethodni dan napravili. Dok je sin listao slike, Leri je vidio dvije sa spornog vikenda. Na jednoj sam bila zagrljena s kolegom, više nego prisno – istakla je Bet.

Muž je uzeo telefon i otišao do nje i pitao je ko je taj čovjek i što su zagrljeni.

– Nikad nisam umijela da lažem. Crvenila sam, krpa mi je ispala iz ruku. Na kraju sam, vođena logikom da je napad najbolja odbrana rekla da ako mi ne vjeruje pozove koleginicu. I pozvao ju je! Propitivao ju je nekoliko minuta o svemu i onda je spustio slušalicu i rekao mi je da više neće da me vidi. Od tada se mučimo, ‘ni tamo smo, ni ovamo’ sa brakom – dodala je Bet.

Mnogi su je u komentarima iskritikovali što je dozvolila da muž sazna sve na ovaj način naglašavajući joj da i ako se pomire, on joj nikad više neće vjerovati kao prije, prenosi “Objektiv“.

