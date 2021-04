Supruga odbila platiti muževo jelo i izjurila iz restorana, a njezin potez podijelio je internet

Par je u braku četiri mjeseca, supruga radi kao sekretarica dok njezin suprug ‘koji voli biti neovisan‘ je policajac, piše “Miss7“.

Svoje plaće odlučili su trošiti odvojeno s naznakom da svoj novac mogu trošiti na što god požele.

No, čini se kako je njihov veliki financijski plan doživio i veliku krizu nakon zajedničkog odlaska na večeru u jedan restoran.

‘’Kada smo stigli u restoran, moj muž je naručio više jela od mene te dvije vrste slastica. Kada je došlo vrijeme za plaćanje tražila sam konobara odvojene račune na što je moj suprug reagirao vrlo zbunjeno’’, rekla je.

Štoviše, suprug je u nevjerici upitao ženu hoće li platiti i njegov dio računa.

‘’Rekla sam mu da je njegova odluka da svako plaća sve pojedinačno nakon čega se on uznemirio jer je potrošio sav novac prije dolaska u restoran i nije računao na to da bih ja mogla odbiti platiti njegov dio. Znači, pošteno je da ja platim večeru?’’, ispričala je supruga.

Žena je odlučila ignorirati cijelu situaciju, platila je samo svoj račun, a zatim je krenula iz restorana kada ju je muž nazvao zlobnom i sebičnom. Kući se vratio dva sata kasnije i ženi otkrio kako mu je u pomoć pritekao prijatelj koji je nakon dolaska u restoran platio večeru. I dalje je ustrajao kako je neprihvatljivo to što mu je supruga odbila platiti jelo.

‘’Nakon toga uzela sam malo vremena da se smirim. Jutros smo razgovarali i kada sam predložila terapiju upitao me: ‘U redu, a ko plaća?’. Zatim me je podsjetio na to da sam odbila platiti večeru te upozorio koliko je to bilo neprihvatljivo’’, dodala je supruga.

Svoj slučaj ispričala je na Redditu a nakon što je upitala korisnike smatraju li da je bila u pravu, mnogi su stali u njezinu obranu.

‘’Ona nije potaknula probleme u restoranu, već je to napravio on. Preuzela je odgovornost za svoj dio kako su se dogovorili’’, ‘’Činjenica da je ovaj muškarac toliko neodgovoran prema novcu i nije se voljan promijeniti vrlo je alarmantna’’, neki su od komentara.

Mnogi su prognozirali da uz ovakve nesuglasice njihov brak vjerojatno neće potrajati dugo. Bilo je i onih koji su sugerirali da je žena trebala podmiriti račun a onda zatražiti svoj dio od supruga kasnije.

Hoće li tek vjenčani supružnici uspjeti prebroditi ovu financijsku krizu ostaje za vidjeti.

