Sofija ocu i sinu rasturila brakove i ušla u vezu sa obojicom: Žene je otkrile i učinile najluđi potez

Sofija Lasimova (28) iz Jekaterinburga nikad prije nije bila rasturačica brakova, a onda je u roku od šest mjeseci uspjela da rastavi dva muškarca od svojih supruga. I to oca i sina.

Sofija je, prema pisanju portala DNI, upoznala Jurija (26) u prodavnici dok je čekao red ispred. Otpočeli su spontanu konverzaciju koja se okončala razmjenom telefona.

Potom su se zbližili preko poruka a Juri nijednom nije našao za shodno da napiše Sofiji da je oženjen. Tako su uplovili u vezu tokom koje je već poslije mjesec dana Sofija upoznala i Antona (51), Jurijevog oca. Na njega su naletjeli dok je šetao psa.

Kako to samo u filmovima biva, i Anton je osjetio privlačnost, pošto mu Jurij nije rekao da s njom ima aferu, već da mu je to koleginica s posla. Pošto je Sofija jako voljela pse, a ova ženka bila je u drugom stanju, dogovorili su se da uzme jedno štene.

Naravno, Anton je to iskoristio da sa Sofijom uđe u češću prepisku. Jedna stvar vodila je drugoj, baš kao i kod Jurija, kod koga je Sofija u vrijeme kad je ušla u vezu sa Antonom ipak otkrila da je i on oženjen.

Pošto je gajila osjećanja prema obojici a željela je da ipak izađe iz svega, distancirala se od obojice a onda je saznala da je Jurij podnio zahtjev za razvod braka zbog nje. Nije znala šta će sa Antonom jer otac sinu nije rekao da je i on u vezi s njom.

Nastala je prava zavrzlama, pošto se Jurij i zvanično razveo i počeo je da traži stan u kojem bi živio sa Sofijom. U isto vrijeme, tata Anton slao je srceparajuće poruke Sofiji da bi zbog nje učinio sve. Vrhunac bizarnog ljubavnog trougla dogodio se poslije Nove godine kada se Anton pohvalio Sofiji da se razveo od supruge.

Juriju nije rekao ništa zbog koje žene je to uradio. Ogorčene supruge su u međuvremenu počele da prate bivše supruge kako bi vidjele šta se to dešava i kako to da su se obojica u razmaku od nekoliko mjeseci razveli. Poslije nekoliko dana otkrile su da je za sve kriva ista žena, piše portal DNI.

Kako bi joj se osvetili, slikali su je i sa ocem i sa sinom, a onda pratili do posla. Tamo su ušle i podijelile Sofijine slike s njima uz poruku da znaju ko im je koleginica. Potom su njene slike okačile na društvenim mrežama konstatujući svuda da “ovako izgleda jedna k…a”.

Sofija je naravno, prekinula kontakt i vezu sa ocem i sinom i u roku od mjesec dana, tačnije prošlog mjeseca preselila se u Sankt Peterburg da “počne novi život”. Tako su i otac i sin ostali kratkih rukava. I ne samo to. Jurij je, otkrivši da je i otac bio u vezi sa Sofijom prekinuo kontakt s njim, prenosi “Objektiv“.

Facebook komentari