Ljepotica u 28. godini otkrila da nikad nije imala dečka, pa donijela nevjerovatnu odluku

Sudeći prema njenoj popularnosti, nesumnjivoj ljepoti i Instagram stranici sve ovo zvučat će nevjerovatno, ali rijaliti zvijezda Ejmi Hart (28) kaže da nikada nije imala dečka, prenosi portal “Objektiv“.

Samim tim, nikada nije ni imala intimni odnos što je, kako kaže, naročito rastužuje, i zbog čega se odlučila na veliki, najveći korak u životu – zamrzavanje jajnih ćelija.

Zvijezda programa “Ostrvo ljubavi” gledaoci su viđali u zagrljaju mnogih momaka, ali ni za jednog nikada nije priznala da je bila “u šemi”, odnosno da su spavali.

Kako joj je 28 godina a gospodin pravi još nije naišao, odlučila se na veoma interesantan korak u životu.

“Moje baka i majka veoma rano su ušle u menopauzu, već sa 34-35 godina. Ne želim da se to meni dogodi. Nikada nisam imala se*s, niti momka, iako su me mediji vječito spajali s nekim muškarcima. Imala sam puno simpatija i bliskosti s njima, naročito u ‘Ostrvu ljubavi’ sa Kertisom Pričardom, ali nikad nisam doživjela ono najljepše. Kako se ne bi kajala do kraja života što nisam dobila djecu, a to mi je najveća želja, zamrzla sam ponovo jajne ćelije”, rekla je Ejmi za San.

Ona priznaje da je to uradila već dva puta i nijednom nije uspjelo. Sada je javno otkrila šta joj je namjera i nada se da će obožavaoci pomoći s porukama podrške da se to ostvari.

“Oduvijek sam bila izbirljiva. U školi su svi imali simpatije, neki su se i predamnom ljubili ali ja nikad nisam htjela nekog da eto, čisto imam. Htjela sam pravog i još ga čekam. Nadam se da će uskoro naići jer mi vrijeme ide, iako imam, za neke ‘samo’ 28 godina. Primila sam hormonske injekcije prije dveij sedmice kako bi se stimulisalo sve u organizmu da imam što više jajnih ćelija u jednom ciklusu”, objašnjava Ejmi.

Ova rijaliti zvijezda zaradila je dovoljno novca da još puno puta ako treba pokušava sa ovim tretmanom koji košta oko 1.800 eura.

“Sad je trenutak da se novac od učešća u ‘Ostrvu ljubavi’, kao i od reklama konačno uloži u nešto pametno”, dodaje Ejmi za koju i dalje niko živ na planeti ne vjeruje, sudeći po njenoj jepoti, da nikada nije imala momka.

