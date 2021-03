Poslije 4 godine konačno zaprosio djevojku, a onda je tek na vjenčanju otkrila njegovu tajnu staru 20 godina

Imao je četiri godine da joj prizna šta mu se svojevremeno desilo u prošlosti, a on je izabrao baš dan vjenčanja da budućoj supruzi otkrije najveću tajnu.

Džejk Rešmor (42) iz Oregona zabavljao se pune 4 godine sa Houp (33) kada je konačno odlučio da je zaprosi. Prijatelji su se uveliko čudili šta čeka jer su oboje imali dobre poslove, živjeli su zajedno i imali sve preduslove da započnu sa stvaranjem porodice.

Houp je u Džejku vidjela osobu sa manama koje imaju svi, ali prije svega iskrenog, poštenog i zgodnog muškarca. Kada je vidjela da je veza postala ozbiljna, ispričala mu je sve što treba da zna iz njene prošlosti i očekivala je da je on to isto uradio, ali ne.

“Dogodio se i taj dan vjenčanja kada me je ošamario tajnom iz prošlosti. Prije nego što ćemo se uzeti, povukao me je u stranu i rekao mi je da je već bio oženjen. Mislila sam da se šali jer mu je humor bio jača strana u životu, ali bio je smrtno ozbiljan. Slošilo mi se, pa sam sjela na stolicu. Pitala sam ga kad se to dogodilo i zašto je ćutao. Rekao je da je smatrao da to nije važno jer se dogodilo kada je imao 22 godine i kada je sa prijateljima išao u provod u Las Vegas. Tamo je upoznao jednu djevojku s kojom je spavao i pio i poslije desetak sati zaprosio ju je. Uzeli su se tamo, ali i razveli poslije nekoliko dana”, napisala je Houp na sajtu Quora.com.

I dalje joj nije bilo jasno, ako je bilo beznačajno, zašto joj je budući suprug to krio.

Slagao me je i da nikad prije nije pio, a onda mi je ovo ispričao. Priznao mi je pred vjenčanje da je u tom periodu bio maltene alkoholičar i da je to trajalo nekoliko mjeseci. Nadam se da je to to od priznanja, pošto smo tek 3 mjeseca u braku. Imam neki osjećaj da ih još tajni, ali ne smijem da ga čačkam, jer se jako lijepo slažemo i stvarno se trudi oko mene”, napisala je žena.

Ljudi su u komentarima napali Džejka za tajnu jer, koliko god da je njemu bila beznačajna, morao je da prizna prije venčanja.

“Sad je između vas podigao zid. Možda ga sada ne vidiš, ali tu je. Svaka vam čast ako ga uskoro srušite. Ja moj poslije nekih njegovih tajni nikada nisam uspjela da srušim”, napisala je Melisa iz Čikaga, prenosi “Objektiv“.

