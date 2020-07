Medvjed se pojavio iza žene, ona snimila selfie s njim

Susret se dogodio na popularnoj planinarskoj stazi u ekološkom parku Chipinque u San Pedro Garza García, navela je osoba koja je podijelila video. Na snimci se vidi kako žena stoji nepomično dok joj medvjed prilazi i njuška je, a u jednom trenu staje i na dvije noge.

Iza nje, dvije druge planinarke uspijevaju ostati smirene dok promatraju medvjeda kako njuška njihovu prijateljicu. Ona je pak iskoristila nevjerojatni trenutak i izvadila mobitel te snimila selfie s medvjedom, koji je stajao iza nje taman da joj to uspije.

This girl has nerves of steel.

She actually took a selfie with the big guy… pic.twitter.com/I3Ezyn8q7G

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) July 19, 2020