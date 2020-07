“E, SAD SI DOBRA” – Plastični hirurg stvorio sebi savršenu ženu – i odmah ju je zaprosio

Veronika je posetila ordinaciju plastičnog hirurga Dejvida Metloka kako bi napravila vaginoplastiku poslije rođenja kćerke.

On joj je predložio da napravi više zahvata koji dolaze u paketu pod nazivom “Wonder Woman makeover”.

Veronika je pristala i podvrgla se operaciji brazilskog podizanja stražnjice, vaginoplastike i labioplastike, liposukcije brade, ruku i nogu te je ubrizgala i botoks.

“Odlučila se za sve što sam predložio… Čak i brak”, kasnije je ispričao Dejvid.

Veronika se našalila da je ona sada hodajuća reklama za Dejvidov posao.

Dejvid je takođe išao pod nož, ubrizgao je implantate u bicepse, tricepse, listove i pločice.

Veronika tvrdi kako ju je suprug volio i prije operacija.

– Znam da me Dejvid voli jer kada sam ušla u njegovu kancelariju, imala sam desetak kilograma više, a on je rekao da je to bila ljubav na prvi pogled”, zaključila je, prenosi “Srbija danas“.

Facebook komentari