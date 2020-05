Kakav gaf: Rumunski ministar u gaćama “gostovao” na jednoj TV stanici

On se uživo uključio u program i razgovarao na temu sporta u Rumuniji nakon, a pad kamere napravio mu je veliki problem.

Samo nekoliko sekundi bilo je dovoljno da svima bude jasno da je ministar sjedio u košulji i gaćama. Međutim, on je nastavio da razgovara kao da se ništa nije dogodilo, prenosi “Faktor“.

No, reakcija voditelja jasno je pokazala da nije sve prošlo neopaženo.

This is the viral of the weekend! Romanian Sports Minister went live on TV and… Just watch the TV host's reaction! :)) pic.twitter.com/ik3S8AlKVT

— Emanuel Roşu (@Emishor) May 24, 2020