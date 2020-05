Internet se “usijao” – Beogradom šeta čovjek sa surlom

Ovih dana internetom kruži snimak ‘Čovjeka sa surlom’, odnosno Beograđanina kojeg je presrela novinarska ekipa zbog izuma koji je napravio kako bi se zaštitio od korona virusa. U pitanju je platno na kojem su izrezani otvori za oči, kao i dvije rupe na mjestu nosa i usta kroz koje je provukao rebrasto crijevo koje izgleda kao surla, prenosi “Blic“.

Kaže, ‘nosi je najčešće u prevozima’.

– Kupio crijevo, isjekao, imam žicu unutra koju sam obložio plastikom, i to je to. Izrezao oči, stavio celofan unutra da ne dodirujem oči – objasnio je on reporterki, dodajući da ga maska štiti i da je nosi u prevozu.

Iako je upitno koliko je ovaj model udoban za nošenje, kao i koliko štiti od virusa, sigurno je da ovaj građanin zaslužuje čestitke za kreativnost i odgovornost kada je riječ o zdravlju.

