Na bakin prag stigle limenke: Komšije uslišile želju gospođi (93) čija je fotografija obišla svijet

A uskoro su stigle i prve konkretne reakcije, kao i najrazličitiji komentari.

Nakon što je njena poruka obišla i zabavila cijeli svijet, na adresu gospođe stare 93 godine stiglio je čak 150 limenki piva.

Oliv Veronezi je čekajući da bilo ko prođe ispred njene kuće stajala je ispred prozora sa kartonom u rukama na kome je pisalo “Treba mi još piva“, prenosi Njujork post.

Fotografija koju je objavio njen rođak vrlo brzo je dobila desetine hiljada lajkova i zahvaljujući tome svakodnevno joj stiže pivo.

‘I Need More Beer!!’ For 93-year old Olive Veronesi, staying home has forced her to ask for help in keeping an essential supply in the house. https://t.co/rXmHV1CeBL

— CBS Chicago (@cbschicago) April 10, 2020