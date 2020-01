Došle iz Švicarske i strpale harmonikaše u gepek: Zaplesale kolo na sred ulice!

Kada im je skrenuta pažnja da je veoma opasno to što tako rade, djevojka je zaustavila kola nasred bulevara i zaigrala kolo.

“Nemoj ovde”, čuje se na snimku, ali djevojkae, koje su bile raspoložene, odlučile su da se baš provedu nasred ulice.

“Šta me boli đ**a, bre. Ništa to nije što dva soma dinara neće da riješi”, odgovara ona, izašla iz kola i zaigrala kolo. Potom je otišla do zadnjeg dijela automobila, otvorila gepek, gdje su bila dva momka koji pjevaju i sviraju na harmonici.

Zašto u Srbiji “svako misli da može da radi šta hoće”, “Neka to pokuša u Švicarskoj, svi se ovdje iživljavaju. Kad pređu granicu, onda su kao bubice”, samo su neki od brojnih komentara na ovaj video.

Zašto svako misli da može da radi šta god hoće? pic.twitter.com/JdmEtSfRsl — Deda Somboled (@Mack_Greenwater) January 14, 2020

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

