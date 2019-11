Želite da imate dvojnika? Ruski robot može da vas zamijeni

Ako kupac to želi, robot može da izgleda baš kao on. To znači da će ga proizvođač skenirati i na osnovu skena napraviti androida, za koga tvrde da je “kompletna antropomorfna mašina” koja kopira ljudske izraze lica, može da pomjera oči, obrve, usne i druge mišiće lica.

Robot je u stanju da prikaže čak 600 različitih facijalnih izraza i grimasa. Istovremeno, dovoljno je pametan da može da razgovara s ljudima prirodnim jezikom i da odgovara na pitanja pomoću više od 100.000 glasovnih modula.

Ovaj robot, doduše, neće umjesto “svog čovjeka” moći da ode u prodavnicu ili da odvede njegovu djecu u vrtić, budući da je u pitanju samo robotski torzo. Međutim, moći će da obavlja poslove na šalteru, info-pultu ili sličnom radnom mjestu, gdje će pružati korisne informacije klijentima svog vlasnika. A to što će robot moći da ima lice svog “gazde”, priznaćete, zvuči posebno zanimljivo.

Robot je takođe istreniran i da obavlja operacije plaćanja.

Pored svega toga, firma Promobot ističe da njihov android svom vlasniku može da obezbijedi besmrtnost.

To, ipak, zvuči malo previše bizarno, pošto je malo vjerovatno da bi porodica nekog pokojnika baš uživala u razgovorima s njegovom robotskim dvojnikom.

Ipak, većina će se, najvjerovatnije, složiti da Robo-C izgleda poprilično jezivo. Mada, možda uspiju i to da usavrše u nekoj narednoj naprednijoj verziji.

Cijena robota je “na upit”, pa svako ko je zainteresovan može se informisati kod proizvođača, piše “b92“.

