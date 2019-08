Napala supruga jer je gledao drugu: Nasilni ispad putnice u avionu prije polijetanja

Advertisements

Vidno iznervirana jer je njen momak uputio pogled drugoj ženi, devojka je izgubila kontrolu i krenula da se fizički obračunava sa njim prije polijetanja aviona, piše “Srpskainfo“.

hot girl summer has been postponed until further notice pic.twitter.com/FpxR61NA7G

— Julia Scorupco (@juliascorupco) 22. srpnja 2019.