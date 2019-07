Muškarac rodio dijete i bori se da mu bude otac, a ne majka

Freddy McConnell iz Velike Britanije je rođen kao žena, no danas je muškarac. Zadržao je maternicu i rodio dijete. Djetetu su u rodni list Freddyja upisali kao majku, a on se sada na sudu bori da ga upišu kao oca. Ako se to dogodi, njegovo će dijete biti prvo u Britaniji koje nema majku.