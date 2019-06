Muž joj je rekao da bira između njega ili 30 pasa, nije dugo razmišljala

Advertisements

Cijeloga života u dodiru je sa životinjama. Njezin je otac proizvodio hranu za životinje, a majka je bila uzgajivačica. Zbog velike ljubavi prema psima, Liz je imala želju osnovati sklonište za bul terijere koje niko ne želi, piše “Index“.

To je i učinila čim su se ona i Mike preselili u veću kuću. Liz u svom domu ima razne pse. Nekoliko njih je slijepo, neki su gluhi, a mnogi su bili korišteni za borbe i imaju razna oštećenja. Liz se brine o njima 18 sati u danu i kaže da od tog posla nema predaha.

No naglašava kako je sama odabrala taj posao te da ga nikad neće prestati raditi. Ona i njezini psi žive od donacija dobrih ljudi. Liz se odrekla vlastitog života i ljubavi kako bi pomogla psima koje niko ne želi. Mnogima to nije shvatljivo, no isto tako, mnogi su joj na tome zahvalni.

