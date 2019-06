Objavio fotku neuredne sobe svoje kćeri, nije očekivao ono što se dogodilo

Advertisements

“Ovo je potpuno neprihvatljivo. Imaš gotovo 19 godina i dosta mi je toga. Nije me briga što bi je počistila. Zaista me ovo ljuti“, napisao je na Twitteru, no kasnije je dodao kako je zapravo u pitanju njegova 21-godišnja kći koja se vratila kući sa fakulteta, piše “Index“.

This is completely unacceptable. You are nearly 19 years old and I am bloody sick of it. I don’t care that you were going to tidy it up. It just really pisses me off. pic.twitter.com/1uWRT9xZqN — Nicky Campbell (@NickyAACampbell) 14. lipnja 2019.

Fotografija je izazvala različite reakcije. Mnogi su optužili voditelja da želi posramiti kćer te njegovu objavu nazvali neprikladnom. “Ova fotografija će je sad pratiti do kraja života dok stiče prijatelje i formira veze, prijavljuje se za poslove…“, “ono što je neprihvatljivo za svakog roditelja je objavljivanje fotografija poput ove na društvenim mrežama kao kazna. Neke stvari bolje je zadržati u privatnosti i riješiti kod kuće“, neki su od komentara.

It’s a teenage bedroom frustrated parent cliche trope joke which amused and was liked by a many people and parents including my daughter who is actually 21 who helped with the photograph of her scandalously untidy bedroom-further enquiries will be dealt with by the press office. — Nicky Campbell (@NickyAACampbell) 15. lipnja 2019.

Otac četvero djece nije očekivao da će ga napasti pa je odlučio objasniti da je riječ o šali. “Smijali smo se i pomogla mi je s fotografijom. Ona je najsmješnija osoba koju znam, no ovo je jako neuredno.”

I'll take your 19 y/o and raise you my 22 y/o medical student son, who's been home for ‘minutes'…. pic.twitter.com/2qhjgKlnGK — Louise Hawkes 🌷 (@louise__hawkes) 14. lipnja 2019.

“Ima 21 godinu, no stavili smo 19 za teen šalu – zajedno smo to napravili… Njoj je to urnebesno. Nepodnošljivo je neuredna, ali to su umjetnici“, objasnio je otac.

I refuse to clean or decorate while she lives like this. pic.twitter.com/MehBNIVDFE — Jo black white (@hfc_oldfaithful) 14. lipnja 2019.

Drugi roditelji odgovorili su dijeljenjem fotografija neurednih soba svoje djece. “Prizor poznat bilo kojem roditelju tinejdžera…“, “kao roditelj dvoje djece u dvadesetima, samo zatvorim njihova vrata i pustim ih da žive unutra“, “imam 25-godišnjeg sina sa sličnim svinjcem“, samo su neke od reakcija.

I can't…. I will never be forgiven… Nah. Fcuk it… TBF this was the stuff that was not only on floor but was stuffed in cupboards and under a futon. Just SOME of the stuff #KidsBedroomAmnesty pic.twitter.com/5s8e3IQTyM — Sean Callaghan (@keanespirit) 14. lipnja 2019.

So basically it never gets any better then ? ☹️🤪😏@NickyAACampbell, oh god help me please 😐 pic.twitter.com/m4iJST0yuN — Kerry Edwards (@edwardskerry74) 17. lipnja 2019.

I see you and raise you (not photo shopped) pic.twitter.com/XzCmmEAWX9 — lindsay shapero (@lindsayshapero) 15. lipnja 2019.

Its not just you Nicky. Have a great weekend. pic.twitter.com/HIPbiJkKWe — Jon McCauley (@red_jonny) 14. lipnja 2019.

