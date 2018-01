Kada je 30. decembra okačio ovu sliku, CIJELI SVIJET MU JE ZAVIDIO: Mislio je da ima savršen život i idealnu djevojku, a 10. januara saznao je NJENU MRAČNU TAJNU…

Tridesetog decembra 2017. godine momak po imenu Toni okačio je ovu sliku sa svojom djevojkom, prenosi “Žena“…

Advertisements

Pored lijepih slika, opis je ono što je izazvalo zavist kod mnogo ljudi.

we’re 19, financially stable, amazing credit scores, just purchased our first cabin, started college and expecting! Thank You God 🙏🏽❤️ pic.twitter.com/LvicuTdXMt

“Imamo samo 19 godina, finansijski smo stabilni, imamo odličan kreditni skor, upravo smo kupili našu prvu kolibicu, krenuli na fakultet i trudni smo. Hvala ti Bože”, glasio je tvit.

Previše dobro da bi bilo istinito, zar ne? To su pomislili i tviteraši i krenuli su sa nizom pitanja.

I ne kažemo da je ovo nemoguće, možda je ljudima stvarno krenulo u životu.

4 years later, she still looks at me the same way 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/cGw2aeZGnV

— tony (@tttonyy) 26. lipnja 2017.