MAJKA KRILA VELIKU TAJNU: Svima je bio sumnjiv ogroman račun za struju, a onda su u njenom skladištu otkrili posao koji donosi milione

Policija San Bernardina je u raciji na dojavu, izvršenoj u srijedu u objektima u posjedu navodne “kraljice marihuane” Stefani Smit (43), u naizgled praznom skladištu otkrila mjesto uzgoja te opojne biljke, piše “Kurir“.

Kad su upali u skladište, shvatili su da je riječ o velikoj operaciji. Glavno skladište je izgledalo kao tvrđava marihuane. Policija vjeruje da je ova kriminalna djelatnost donosila milione dolara profita mjesečno.

Nakon žalbi komšija, policija je prije dva mjeseca počela da nadgleda moguće ilegalno uzgajanje kanabisa. Posebno su se zainteresovali kad je navodno prazno skladište dobilo račun za struju od 67.000 dolara za mjesec dana.

Otkrili su da je napušteni magacin opkoljen metalnom ogradom visokom 3,5 metra, blindiranim vratima, betonskim zidom oko parkinga i nadzornim kamerama. Na zgradi je bio postavljen natpis “nije bezbjedno”.

U četvorospratnom skladištu policija je otkrila na hiljade biljaka marihuane, jednu do druge, pod lampama za grijanje i naprednim sistemom navodnjavanja.

“Za 26 godina rada nisam vidio ovako veliki uzgoj. U različitim sobama su se odvijale različiti procesi, od hidratacije i filtracije, do ventilacije”, rekao je Majk Meden, zvaničnik policije San Bernardina.

Policija je izvršila raciju na tri objekta u vlasništvu Smitove i zaplijenila više od osam tona marihuane.

Osmoro radnika u skladištu u centru San Bernardina je uhapšeno, ali nisu još podnijete optužnice. Policija pokušava da utvrdi gdje je marihuana prodavana. U toku je ispitivanje 43-godišnje majke, vlasnice objekata, ali ona još nije uhapšena, niti optužena.

Iako je Kalifornija legalizovala marihuanu, uzgajivači moraju dobiti dozvolu lokalne vlade i države.

“Marihuana je legalna, ali postoje neki zahtjevi. Ne možete samo da otvorite radnju gdje god vam se ćefne”, rekao je Meden.

