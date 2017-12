STOTINE VREĆA PUNIH PFENNINGA: Nasljednicima ostavio 2,5 tone novca u sitnim kovanicama

Vozač kamiona iz sjeverne Njemačke trideset je godina skupljao kovanice i većinu kovanica je skupio dok je u Njemačkoj valuta još uvijek bila marka.

Kovanice koje je skupio bile su kovanice od jednog ili dva pfeninga, a kada je ovog maja preminuo njegova porodica je naslijedila preko milion kovanica te su težile dvije i pol tone, piše “Deutsche Welle“.

Kada je uveden Euro kao valuta Njemačka je bila jedna od zemalja koje su odlučile da će njihova stara valuta, u ovom slučaju njemačka marka, i dalje imati vrijednost u neograničenom roku. Zahvaljujući tome porodica pokojnog vozača je dobila priliku iskoristiti naslijeđene kovanice.

Vreće pune kovanica odnijeli su u jednu pokrajinsku banku koja ih je proslijedila središnjoj Saveznoj banci gdje je jedan službenik Wolfgang Kemereit morao izbrojati sve kovanice kako bi saznali o kojem iznosu je riječ.

– Svaka kovanica je prošla kroz moje prste, ali ja to volim raditi pa mi nije bio problem, rekao je Wolfgang. U sat vremena uspio bi prebrojati sadržaj jedne vreće, a kako mu to nije bio jedini posao u banci, Wolfgang je novac brojao od juna pa sve do nedavno. Rezultat je sljedeći, u vrećama je bilo oko 16 hiljada njemačkih maraka, odnosno 8 hiljada eura.

