Zaljubio se preko interneta pa odletio na drugi kontinent, tamo ga dočekalo neugodno iznenađenje

Samohrana majka Wilfa Soto Peguero je pristala na susret nakon šest mjeseci dopisivanja uz pomoć Google Translatea. Glyn joj obećao pomoći s odgojem njenih četvero djece, no kad joj se pojavio na vratima s jednosmjernom kartom i bez novčića u džepu prilično se razočarala, prenosi “Index“.

Objasnila mu je da se ona ne može brinuti za njega i objasnila mu da mora naći način da se vrati kući.

“Tražila sam ga da mi pošalje novac kako bih ga mogla dočekati kad sleti, no nije mi poslao ništa. Nisam ga ipak htjela napustiti pa sam posudila novac i otišla po njega na aerodrom. Kad sam shvatila da je došao s namjerom da ostane morala sam mu objasniti da se ne mogu brinuti i za njega. Objasnila sam mu to na hiljadu načina. Da imam svoju kuću dopustila bih mu da ostane, ali to nije slučaj“, rekla je ona.

Njihova priča je postala priličan hit na karipskom području, a lokalci nesretnog Britanca ismijavaju putem društvenih mreža.

Čini se da se on ipak nada sretnoj ljubavi s Wilfom jer je na svom Facebook profilu u više navrata objavio ljubavnu pjesmu posvećenu njoj.

Trenutno mu britanska ambasada u Dominikanskoj Republici pomaže da se sretno vrati kući, piše “Daily Mail”.

