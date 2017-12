Vjerenik me je zatekao u krevetu sa drugim i ostavio, ali nisam bila sa muškarcem, niti sa ženom, već sa…

Ona tvrdi da je imala se*s sa barem dvadeset duhova i da poslije tog iskustva ne želi više da vodi ljubav sa muškarcima. Ametist koja je savjetnik za “duhovno vođstvo” nedavno se pojavila na britanskom TV šou kako bi ispričala svoje iskustvo i objasnila kako je to kad imaš se*s sa duhovima, piše “Webtribune“.

Ona je rekla da je prvo takvo iskustvo imala prije 12 godina, kada su se ona i njen tadašnji vjerenik preselili u novu kuću. Navodno je ubrzo poslije useljenja počela da osjeća prisustvo “stranog tijela” u krevetu.

“Počelo je kao čista energija, ali onda je to postalo i fizičko iskustvo,” rekla je Ametist voditeljima. “Osjetila sam pritisak na bedrima i dah na vratu. Ojsećala sam se sigurno dok smo imali se*s. Osetila sam ga. Teško mi je da to objasnim. Istovremeno sam osjećala tu bestežinsku energiju, ali i nekakvu težinu i njegov dah. Mazio me je.”

Ametist je rekla da je ljubavna afera sa duhom trajala tri godine. “Sve je puklo kada je njen vjerenik došao ranije sa posla i video siluetu koja je bila na meni”, rekla je Ametist.

Dodatno je iznenadila voditelje kada je rekla da želi da zatrudni sa jednim od svojih ljubavnika-duhova. Tada je priznala da je imala se*s sa čak 20 duhova, a na pitanje kako razlikuje duhove odgovorila je da je to isto kao i sa ljudima. “Imaju različitu energiju”, rekla je Ametist.

Rilmova nije prva osoba koja tvrdi da je imala se*s sa duhovima. Pjevači Bobi Braun i Keš svojevremeno su takođe tvrdili da su imali takva iskustva.

Aleksandra Holcer koja istražuje duhove, kaže da svi koji su opisivali se*sualni odnos sa njima imali ista iskustva i opisuju to “teškim”, ali ne pretjerano “vrućim” osjećajem.

“Ljudi koji tvrde da su imali se*s sa duhom kažu da su imali osjećaj težine, pritiska na njima, pa čak i penetracije, ali da duhovi nemaju toplotu” kaže Holcova i dodaje da je ambijent veoma hladan kada su oni u sobi.

