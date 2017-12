Žena mu postala “biljka” pa je u kuću doveo njegovateljicu…

Gregg Ormondroyd (31) čija supruga vegetira već dvije godine zbližio se sa ženom koju je zaposlio kao njegovateljicu i pozvao ju je da živi kao njegova ljubavnica u istoj kući. Njegov postupak je povrijedio porodicu supruge Donne (36) s kojom ima četvero djece, prenosi “24sata“.

Advertisements

Gregg Ormondroyd, Husband of brain damaged mother starts relationship with her CARER and moves her into the family home #BREXIT #REMAINhttps://t.co/dYLk5DtBwf

— dddoc (@dddoc_blogger) 29. studenoga 2017.