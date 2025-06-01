Mozak protiv razuma: Zašto žene ostaju uz muškarce koji ih povređuju

Pitanje “Zašto jednostavno ne ode?“ mnogi postavljaju bez razumijevanja koliko toksični odnosi mogu psihološki iscrpiti osobu. Stručnjaci upozoravaju da u ovakvim vezama često završavaju upravo inteligentne, uspješne i emotivne žene jer manipulatori iskorištavaju njihovu empatiju, strpljenje i želju da poprave odnos.

Istraživanja pokazuju da emotivno inteligentne osobe češće ostaju u destruktivnim vezama jer duže vjeruju da se partner može promijeniti.

Toksične veze rijetko počinju loše

Većina ovakvih odnosa počinje intenzivnom pažnjom, idealizacijom i osjećajem “sudbinske povezanosti“. Partner zatrpava ženu komplimentima, pažnjom i obećanjima, stvarajući snažnu emotivnu vezu.

Psiholozi taj obrazac nazivaju “love bombing“. Takvo ponašanje aktivira centre zadovoljstva u mozgu i stvara osjećaj sigurnosti i bliskosti.

Kada kasnije krenu manipulacije, hladno ponašanje ili vrijeđanje, žena se često drži uspomene na osobu kakva je partner bio na početku veze, vjerujući da se može vratiti na staro.

Trauma može stvoriti emotivnu zavisnost

Stručnjaci objašnjavaju da toksični odnosi djeluju poput zavisnosti. Nakon svađa i stresa tijelo luči hormone poput adrenalina i kortizola, dok nakon pomirenja dolazi do naleta dopamina i oksitocina.

Upravo ta smjena bola i olakšanja stvara snažnu emotivnu vezanost zbog koje je prekid izuzetno težak.

Mnoge osobe koje su odrasle uz emocionalnu nestabilnost, kritike ili manjak ljubavi kasnije nesvjesno ulaze u slične odnose jer im takvi obrasci djeluju poznato.

Manipulacija postepeno uništava samopouzdanje

Emotivno zlostavljanje često ne počinje otvoreno. Partner postepeno uvodi kontrolu, omalovažavanje i manipulaciju, zbog čega žena s vremenom počinje sumnjati u sebe i vlastitu procjenu situacije.

Jedan od najčešćih oblika manipulacije je “gaslighting“, odnosno uvjeravanje osobe da pretjeruje, umišlja ili pogrešno vidi stvarnost.

Nakon godina takvog odnosa mnoge žene počnu vjerovati da ne mogu same, da nisu dovoljno dobre ili da ne zaslužuju bolji život.

Strah i finansijska zavisnost dodatno otežavaju odlazak

Pored emotivne povezanosti, mnoge žene ostaju zbog djece, finansijske nesigurnosti ili straha od partnerove reakcije.

Manipulator često pokušava kontrolisati novac, posao ili društveni život partnerice, čime dodatno otežava odlazak iz veze.

Psiholozi naglašavaju da izlazak iz toksičnog odnosa nije jedan trenutak nego dug proces koji zahtijeva podršku, vrijeme i vraćanje povjerenja u sebe.

Stručnjaci ističu da ljubav ne bi trebala izazivati konstantan strah, stres i neizvjesnost. Zdrav odnos temelji se na sigurnosti, poštovanju i emocionalnom miru.

