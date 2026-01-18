OnfyFans zvijezda Sofi Rejn pitala fanove “dva miliona dolara ili ja”: Odgovori sve šokirali

OnlyFans zvijezda Sofi Rejn ponovo je izazvala veliku pažnju objavom na platformi X, gdje je pratitelje upitala da li bi radije izabrali nju ili dva miliona dolara. Uz pitanje je objavila fotografiju na kojoj pozira u uskoj bijeloj majici.

Rejn je nedavno otkrila da se njena zarada na popularnoj platformi za odrasle približila iznosu od čak 100 miliona dolara. Smatra se jednom od najpoznatijih OnlyFans zvijezda, a istovremeno je veoma aktivna i na drugim društvenim mrežama, čime, kako navodi Yahoo.com, uspijeva zadržati snažan interes fanova.

Poznata je po tome da otvoreno iznosi stavove i često komunicira s pratiteljima, pa je i ova objava izazvala lavinu reakcija. Mnogi su bez razmišljanja birali novac, uz komentare poput da bi uzeli dva miliona dolara ili da bi tim novcem čak platili jeftinu pretplatu.

Ipak, bilo je i onih koji su se odlučili za Sofi, poručujući da im novac nije presudan, te je nazivajući simbolom ljepote ili navodeći da bi je izabrali bez dileme.

Na taj način Sofi Rejn je još jednom dospjela u fokus javnosti širom svijeta, izazvavši raspravu i podijeljene reakcije među korisnicima društvenih mreža.

