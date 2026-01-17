Australijanka se probudila sa pitonom na grudima

Povukavši se pod pokrivače do vrata, njen suprug je upalio lampu kraj kreveta i potvrdio njihove najgore strahove.

– Rekao mi je “dušo, ne pomjeraj se. Na tebi je piton dugačak 2,5 metra” – ispričala je Bloor za BBC.

Ona je opsovala, a potom naredila psu da izađe iz sobe.

– Pomislila sam, ako moj dalmatinac primjeti zmiju nastaće haos – rekla je Bloor.

Pošto je pas izašao iz spavaće sobe, a njen suprug poželio da je s njim, Rachel je polako pokušala da se izvuče iz kreveta.

– Dok sam sklanjala pokrivače sa sebe, pomislila sam “Da li se ovo zaista dešava? Ovo je neverovatno” – dodala je Rachel.

Ona vjeruje da se piton, koji nije otrovna vrsta gmizavca, provukao kroz prozor i spustio direktno na njen krevet.

Kada se konačno oslobodila pitona, Rachel ga je polako vratila kroz prozor kojim je ušao.

– Bio je toliko veliki da je jedan dio bio na meni, a drugi prolazio kroz prozor – kaže Bloor.

Potom ga je uhvatila rukama, malo se mrdao, ali nije djelovao previše uznemireno.

Ovo se nije moglo reći za njenog supruga, koji je bio šokiran.

Rachel, koja je odrasla na imanju okružena zmijama, nije se uznemirila.

– Ako si miran, i one su mirne – objasnila je,piše Vijesti

Situacija bi, kaže, bila sasvim drugačija da je u pitanju bila kanadska žaba – jedan od najštetnijih i najodvratnijih štetočina u zemlji.

– Ne mogu da ih podnesem, izazivaju mi mučninu. Da je to bila kanadska žaba, uplašila bih se – rekla je.

Srećom, tokom ovog susreta ni ljudi ni životinje nisu povrijeđeni.

Australijski pitoni su zmije koje žive u priobalnim oblastima kontinenta, a obično se hrane manjim životinjama, poput ptica.

