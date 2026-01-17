Kratka pauza za kafu skupo je koštala: Radnica dobila otkaz zbog 10-minutnog izlaska s posla

Dugogodišnja radnica izgubila je posao zbog kratke pauze za kafu. Sud je u Njemačkoj 2023. godine donio iznenađujuću presudu.

Kako pišu njemački mediji, 62-godišnja čistačica s teškim invaliditetom i osam godina radnog staža dobila je hitan otkaz nakon desetominutne pauze za kafu.

Radni sud u Hammu potvrdio je otkaz kao zakonit i odbio žalbu radnice, prenosi Oslobođenje.

Prema presudi iz 2023., čistačica se javila na posao u 7:20 ujutro 8. oktobra 2021. i napustila radno mjesto oko 8:30 ujutro na najmanje deset minuta kako bi popila kafu u kafiću preko puta ulice.

Nije se odjavila koristeći elektronički sistem za evidenciju radnog vremena.

Krađa radnog vremena

Jedan slučaj krađe vremena dovoljan je razlog za hitan otkaz – potvrđuje radni sud.

Prema sudu, poslodavac je posmatrao posjetu kafiću i po povratku suočio radnicu sa činjenicama. U početku je žena negirala da je napustila zgradu i tvrdila da je bila u podrumu.

Tek kada joj je poslodavac zaprijetio da će pokazati fotografije kao dokaz, priznala je posjetu kafiću, prema sudskoj presudi.

Radni sud Hamm presudio je 27. januara 2023. da čak i jedan slučaj krađe vremena može opravdati trenutni otkaz.

“Ni trajanje ni učestalost krađe vremena nisu odlučujući”, doslovno je izjavio sud.

Umjesto toga, odlučujući faktor bio je rezultirajući gubitak povjerenja.

Trenutni otkaz unatoč teškom invaliditetu: Sud smatra nepopravljivim gubitkom povjerenja

Sud je utvrdio da je početno negiranje radnice bilo posebno štetno. Obrazloženje suda ukazuje na to da je njeno naknadno ponašanje dovelo do nepopravljivog gubitka povjerenja.

Iako je tužena prema sudskim spisima bila teški invalid (100% invaliditet) i radila bez incidenata osam godina, sud je smatrao da je skraćeni otkaz proporcionalan onome što je učinila.

Kako bi se osiguralo da radnici s invaliditetom ne budu u nepovoljnom položaju, imaju pravo na naknadu za nepovoljan položaj na radnom mjestu.

Prema mišljenju sudaca, prethodno upozorenje nije bilo potrebno s obzirom na težinu kršenja radne dužnosti.

Kako pokazuju spisi predmeta, potrebno odobrenje Ureda za integraciju za otpuštanje zaposlenika s teškim invaliditetom već je dobiveno, navode njemački mediji.

