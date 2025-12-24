Najtužniji znak: Sam sebi kopa jamu, a misli da su krivi drugi

Osobe rođene u ovom horoskopskom znaku poznate su po svojoj neodlučnosti i sklonosti crnim mislima, što ih često dovodi do osjećaja nesreće ili depresije.

Riječ je o Vagama

Vage su u stalnom strahu. Uvijek razmišljaju o posljedicama i zamišljaju budućnost koja je u njihovim mislima najčešće tmurna i neizvjesna.

Opsjednute kontrolom, Vage često postaju tužne, pa čak i depresivne jer ne mogu kontrolirati sve što se događa.

Njihova neodlučna priroda snažno utječe i na njihove emocije, što ih može dovesti do zbunjenosti o tome kako se zapravo osjećaju.

Emocionalna ravnoteža iznimno je važna za Vage. Kada tuga naruši tu ravnotežu, Vage se slome. Njihova tuga često je prožeta osjećajem beznađa i skloni su tome da joj se prepuste. Ipak, Vaga je sama sebi najbolji regulator emocija. Ako povjeruje u svoju sposobnost da uravnoteži tugu i potraži pomoć, vrlo brzo se može vratiti na pravi put.

U društvu su uglavnom omiljene zbog svoje dobroćudnosti i inteligencije, pa se lako slažu sa suprotnim spolom.

Sama sebi najveći neprijatelj

Vaga je jedan od najuravnoteženijih znakova, no kada potone u depresiju, osjeća se nestabilno i neraspoloženo, uz smanjenu želju za druženjem.

Često se može osjećati beznadno, no unatoč tome daje sve od sebe da ostane sretna i pribrana – samo kako bi ljudi oko nje bili zadovoljni.

Možda zvuči čudno, ali Vaga bi radije stavila tuđe osjećaje ispred svojih. Međutim, zbog svojih negativnih stavova često sama sebi postane najveći neprijatelj na putu do sreće.

