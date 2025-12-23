Ove paketiće svi bacamo, a više su nego korisni: Evo kako ih sve možemo iskoristiti

Bijeli paketić s natpisom “NE JESTI” gotovo uvijek završi u smeću čim otvorimo novu kutiju s cipelama, slušalicama ili torbom. Instinktivno ga odbacujemo, jer djeluje poput nebitne i bezvrijedne ambalaže, pa čak i pomalo sumnjivo. No istina je sasvim suprotna – ti paketići imaju itekako važnu ulogu u očuvanju naših stvari.

Šta se zapravo skriva u tim paketićima? Riječ je o silikagelu, snažnom mikro-odvlaživaču. Svaka kuglica unutar paketića sadrži mikroskopske pore koje upijaju vlagu iz zraka poput spužve – bez toga da postanu mokre ili ljepljive. Njihova je zadaća spriječiti vlagu, pojavu plijesni, neugodne mirise i dugoročna oštećenja osjetljivih materijala, uključujući elektroniku. Zamislite da vam se mobitel smočio ili pao u WC. Samo ga obložite paketićima silika-gela i oni će izvlačiti vlagu iz uređaja. Ili ih stavite uz vaše cipele i tenisice i riješite se neugodnih mirisa, vlage te spriječite nastajanje plijesni.

