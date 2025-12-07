Pet znakova koji otkrivaju muškarca koji je loš u krevetu: Jeste li među njima?

U emotivnim i intimnim odnosima hemija je važna – ali nije jedina stvar koja utiče na kvalitet seksualnog života.

Neke žene mogu godinama ulagati energiju, strpljenje i emocije u muškarca, nadajući se da će se stvari promijeniti, dok zapravo sve vrijeme žive sa partnerom koji jednostavno ne zna ili ne želi da se potrudi oko zajedničkog zadovoljstva.

Postoje suptilni, ali jasni signali koji otkrivaju muškarca koji je loš u krevetu. I, što je najvažnije, ovi znakovi se obično vide mnogo prije nego što dođe do same intime. Strastvene, samouvjerene i emotivno zrele žene često prve prepoznaju ove obrasce — naročito kad su već imale iskustvo sa partnerima koji su znali da pruže nježnost, energiju i povezanost.

U nastavku su najčešći pokazatelji da muškarac ne umije da odgovori na potrebe žene, da ne ulaže trud ili da jednostavno još nije razvio emotivnu i seksualnu zrelost potrebnu za dobar intimni odnos.

1. Njegov ego je važniji od vašeg zadovoljstva

Najveći i najjasniji znak lošeg ljubavnika je kada mu je važnije da dokaže nešto sebi nego da se poveže s partnerkom.

Takav muškarac:

misli da “već sve zna” i odbija da sluša želje ili povratne informacije

fokusira se na svoj učinak, a ne na zajednički trenutak

žuri ka cilju kao da je u trci sam protiv sebe

ponaša se kao da je vaše zadovoljstvo sporedna stvar

Žena kraj takvog partnera ubrzo počinje da se osjeća emocionalno i fizički zanemareno. Strast se gasi, jer se seksualnost ne gradi na egu, već na povjerenju, razumijevanju i zajedničkom ritmu.

2. Nedostatak inicijative – očekuje da sve “padne s neba”

Muškarac koji je loš u krevetu često je pasivan, čak i nezainteresovan. Očekuje da partnerka uvijek pokrene intimu, predloži novine ili održi strast – dok on samo učestvuje minimumom.

Ovo se jasno osjeća i prije seksa:

rijetko pokazuje želju

ne flertuje

ne stvara atmosferu bliskosti

ponaša se kao da je sve “normalno” čak i kada je strast pala na najniži nivo

Strastvene žene žele muškarca koji je aktivan, maštovit i spreman da uloži trud. Pasivnost je često znak nedostatka sigurnosti, iskustva ili interesovanja — a nijedna od te tri stvari ne najavljuje kvalitetan intimni odnos.

3. Ignoriše predigru – jer “nije mu potrebna”

Ako muškarac misli da je predigra nepotrebna, to je gotovo garant da će biti loš u krevetu.

Predigra nije tehnički dodatak — ona gradi povezanost, budi želju i stvara ritam između dvije osobe.

Loš partner:

“preskače” sve što podiže strast

nije strpljiv

ne razumije žensko tijelo

ne primjećuje signale

ne zna da gradi intimnost prije samog čina

Takav muškarac obično ne razumije da je ženama emocionalna stimulacija jednako važna kao fizička — a ponekad i važnija.

4. Komunikacija mu je slaba ili nikakva

Komunikacija je jedan od najvažnijih temelja dobrog seksualnog života, ali muškarci koji su loši u krevetu često:

ne pitaju šta volite

ne slušaju kada kažete šta vam prija

ne žele da govore o emocijama

izbjegavaju teme o bliskosti

ponašaju se kao da je sve “kako treba” čak i kad nije

Seks nije izdvojen trenutak — on je produžetak svega što se dešava i van spavaće sobe. Ako muškarac ne umije da komunicira u svakodnevnom životu, teško da će znati kako da komunicira u intimi.

5. Usredotočen je samo na fizički dio – bez emocije i prisutnosti

Najveća greška je kada muškarac misli da se seksualnost zasniva samo na fizičkom činu.

Strastvene žene brzo prepoznaju muškarca koji:

ne gradi bliskost

ne pokazuje nježnost

nije emotivno prisutan

nije u trenutku

ponaša se mehanički

Takvi partneri ostavljaju ženi osjećaj usamljenosti čak i kada je fizički pored nje. Ona se osjeća kao da je mogla biti bilo ko, a on kao da je tu “pro forma”. Bez lične, emotivne i energetske povezanosti nema ni dobrog seksa, prenosi Stil.

