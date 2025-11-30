Ispod najljepšeg jezera na Balkanu krije čak se 20 potopljenih sela: Kad vodostaj padne, iz dubine izranjaju aveti!

Ramsko jezero nosilac je velikih titula. Govore za njega da je najljepše jezero u Evropi. Nazivaju ga, isto tako, biserom Hercegovine. A zašto je to tako postaje jasno jednim panoramskim pogledom na njega. Divno je to plavetnilo ukrašeno otocima i poluotocima, omeđeno zelenilom i planinama, mjesto koje izgleda kao neki izmišljen krajolik. U biti, i mogli bismo reći da je ‘izmišljen’. Naime, to nevjerojatno lijepo jezero u biti je umjetno, akumulacijsko jezero smješteno na rijeci Rami, jednoj od najznačajnijih pritoka Neretve. Rođeno je 1968. godine, pripada Općini Prozor-Rama, a od Mostara ga dijeli 70, a od Sarajeva oko 100 kilometara. U njegovoj dubini danas počivaju i potopljena sela, tragovi jednog zauvijek izgubljenog krajolika.

Ramsko jezero dostiže maksimalnu dubinu od 95 metara, uz oscilacije razine vode koje mogu iznositi i do 55 metara. Dugo je 12 kilometara, a prostire se na površini od oko 1500 hektara. Iako ga okružuju planine Raduša, Makljen, Ljubuša i Vrana, njegova najvažnija posebnost ipak su brojni otoci i poluotoci. Među njima se posebno ističe poluotok Šćit, koji oblikom podsjeća na gitaru. Na njemu se nalaze franjevački samostan izgrađen 1875. godine, Etnografski muzej i galerija, koji svi zajedno pričaju priču o ramskom kraju, prenosi Putni kofer.

Zahvaljujući raznolikoj ponudi aktivnosti, Ramsko jezero idealna je destinacija za višednevni boravak. Jezero i njegova okolica posebno su privlačni ljubiteljima aktivnog odmora. U okolici se nalazi niz biciklističkih staza, a najatraktivnija je ona koja prati obalu samog jezera i duga je 34 kilometra. Područje je ujedno i pravi raj za planinare. Naime, ističe se uspon na vrh Idovac, visok 1965 metara, na planini Raduša. No možda je najpoznatiji vidikovac onaj pod nazivom Umna glava, s kojeg se pruža jedan od najljepših pogleda na Ramsko jezero i njegove otoke i poluotoke.

Ramsko jezero privlačna je destinacija tokom cijele godine, a posebno ljeti kada pruža idealno osvježenje. Uvjeti za kupanje tada su izvrsni, a među najpopularnijim mjestima za kupanje ističu se Ploča, Podbor, Šćit i Jaklići. Jezero je poznato i kao pravi raj za ljubitelje sportskog ribolova. Posjetiteljima je dostupna i vožnja brodom, dok zimi pojedini dijelovi jezera znaju biti prekriveni ledom, što ovom krajoliku daje sasvim drugačiji ugođaj.

Područje je popularno i među Jezero je nastalo 1968. izgradnjom hidroelektrane, a s njegovim formiranjem potopljeno je oko 1150 objekata i preseljeno približno 1700 stanovnika

Ramsko jezero nosilac je velikih titula. Govore za njega da je najljepše jezero u Evropi. Nazivaju ga, isto tako, biserom Hercegovine. A zašto je to tako postaje jasno jednim panoramskim pogledom na njega. Divno je to plavetnilo ukrašeno otocima i poluotocima, omeđeno zelenilom i planinama, mjesto koje izgleda kao neki izmišljen krajolik. U biti, i mogli bismo reći da je ‘izmišljen’. Naime, to nevjerojatno lijepo jezero u biti je umjetno, akumulacijsko jezero smješteno na rijeci Rami, jednoj od najznačajnijih pritoka Neretve. Rođeno je 1968. godine, pripada Općini Prozor-Rama, a od Mostara ga dijeli 70, a od Sarajeva oko 100 kilometara. U njegovoj dubini danas počivaju i potopljena sela, tragovi jednog zauvijek izgubljenog krajolika.

Ramsko jezero dostiže maksimalnu dubinu od 95 metara, uz oscilacije razine vode koje mogu iznositi i do 55 metara. Dugo je 12 kilometara, a prostire se na površini od oko 1500 hektara. Iako ga okružuju planine Raduša, Makljen, Ljubuša i Vrana, njegova najvažnija posebnost ipak su brojni otoci i poluotoci. Među njima se posebno ističe poluotok Šćit, koji oblikom podsjeća na gitaru. Na njemu se nalaze franjevački samostan izgrađen 1875. godine, Etnografski muzej i galerija, koji svi zajedno pričaju priču o ramskom kraju, prenosi Putni kofer.

Zahvaljujući raznolikoj ponudi aktivnosti, Ramsko jezero idealna je destinacija za višednevni boravak. Jezero i njegova okolica posebno su privlačni ljubiteljima aktivnog odmora. U okolici se nalazi niz biciklističkih staza, a najatraktivnija je ona koja prati obalu samog jezera i duga je 34 kilometra. Područje je ujedno i pravi raj za planinare. Naime, ističe se uspon na vrh Idovac, visok 1965 metara, na planini Raduša. No možda je najpoznatiji vidikovac onaj pod nazivom Umna glava, s kojeg se pruža jedan od najljepših pogleda na Ramsko jezero i njegove otoke i poluotoke.

Ramsko jezero privlačna je destinacija tokom cijele godine, a posebno ljeti kada pruža idealno osvježenje. Uvjeti za kupanje tada su izvrsni, a među najpopularnijim mjestima za kupanje ističu se Ploča, Podbor, Šćit i Jaklići. Jezero je poznato i kao pravi raj za ljubitelje sportskog ribolova. Posjetiteljima je dostupna i vožnja brodom, dok zimi pojedini dijelovi jezera znaju biti prekriveni ledom, što ovom krajoliku daje sasvim drugačiji ugođaj.

Područje je popularno i među veslačima, a tamo, zbog odličnih uvjeta, znaju vježbati i veslačke reprezentacije. Za one koji žele još više, odnosno koji žele dodatno istražiti područje, korisna će biti informacija da se u blizini nalazi i nacionalni park Blidinje, a prema onome što se govori niko ne bi smio ostati ni gladan, pogotovo ako ste ljubitelj mesa. U gastronomskoj se ponudi ističu domaće pite, janjetina i ovčetina, pastrva i sir. Naravno, svemu tome prethodi, ili pak obrok slijedi, ramska šljivovica.

Uz Ramsko se jezero veže i jedna tužna priča, koja ponekad, kad je izrazito niski vodostaj, pokaže svoje lice. Riječ je o ostacima nekadašnjih groblja i kuća, nekog prošlog života u sada poplavljenoj dolini, koju su neki tamošnji stanovnici, kako je svojedobno prenio DW, nazvali ‘ramskom Atlantidom’. Naime, zbog potrebe izgradnje hidroelektrane Rama, kojom je jezero nastalo, iseljeno je 20 tamošnjih sela, odnosno oko 1700 ljudi, čije je domove i polja prekrila voda. Na taj je način nestalo oko 1150 različitih objekata, dio kojih se ponekad prikaže kao podsjetnik na ta prošla vremena.

veslačima, a tamo, zbog odličnih uvjeta, znaju vježbati i veslačke reprezentacije. Za one koji žele još više, odnosno koji žele dodatno istražiti područje, korisna će biti informacija da se u blizini nalazi i nacionalni park Blidinje, a prema onome što se govori niko ne bi smio ostati ni gladan, pogotovo ako ste ljubitelj mesa. U gastronomskoj se ponudi ističu domaće pite, janjetina i ovčetina, pastrva i sir. Naravno, svemu tome prethodi, ili pak obrok slijedi, ramska šljivovica.

Uz Ramsko se jezero veže i jedna tužna priča, koja ponekad, kad je izrazito niski vodostaj, pokaže svoje lice. Riječ je o ostacima nekadašnjih groblja i kuća, nekog prošlog života u sada poplavljenoj dolini, koju su neki tamošnji stanovnici, kako je svojedobno prenio DW, nazvali ‘ramskom Atlantidom’. Naime, zbog potrebe izgradnje hidroelektrane Rama, kojom je jezero nastalo, iseljeno je 20 tamošnjih sela, odnosno oko 1700 ljudi, čije je domove i polja prekrila voda. Na taj je način nestalo oko 1150 različitih objekata, dio kojih se ponekad prikaže kao podsjetnik na ta prošla vremena.

Facebook komentari