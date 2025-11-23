Na tavanu našli strip koji vrijedi devet miliona dolara, pa im se život preko noći promijenio

Dok su prošlog Božića čistili tavan svoje preminule majke u Kaliforniji, trojica braće napravila su otkriće koje im je promijenilo život: ispod gomile izblijedjelih novina pronašli su jedan od prvih stripova o Supermanu ikada napravljenih, piše BBC.

Originalni primjerak prvog izdanja iz juna 1939. o pustolovinama Čovjeka od čelika bio je u izvanredno očuvanom stanju. Sada je postao najskuplji strip ikad prodat, dostigavši 9,12 miliona dolara na aukciji.

Heritage Auctions iz Teksasa, koja je organizovala prodaju u četvrtak, nazvala ga je “vrhuncem sakupljanja stripova”.

Braća su 2024. pronašla šest stripova, uključujući Superman #1, u tavanu, ispod gomile novina u kartonskoj kutiji prekrivenoj paučinom, navodi Heritage.

Sačekali su nekoliko mjeseci prije nego što su kontaktirali aukcijsku kuću, ali kada su to učinili, potpredsjednik Heritage Auctionsa Lon Allen posjetio ih je u San Franciscu u roku od nekoliko dana, prema navodima kuće.

Braća, koja su odlučila da ne otkrivaju svoja imena, imaju između 50 i 60 godina, a njihova im majka uvijek govorila da ima vrijednu kolekciju stripova, ali im je nikada nije pokazala, rekao je Allen.

– To je obrnuta verzija stare priče ‘Mama je bacila moje stripove’ – dodao je.

Njihova majka čuvala je stripove još otkako su ih ona i njen brat kupovali između Velike depresije i početka Drugog svjetskog rata, navodi Heritage.

Allen je dodao da je hladna klima sjeverne Kalifornije bila savršena za očuvanje starog papira.

– Da je bio na tavanu ovdje u Teksasu, bio bi uništen – rekao je.

To je pomoglo da CGC, velika nezavisna služba za ocjenu stripova, ovom primjerku Superman #1 dodijeli ocjenu 9.0 na skali od 10, nadmašivši prethodni rekord od 8.5.

A s prodajnom cijenom većom od devet miliona dolara, uključujući premiju za kupca, Superman #1 je lako nadmašio prethodni najskuplji strip ikad prodat za tri miliona dolara.

Action Comics No. 1, djelo iz 1938. koje je prvi put predstavilo Supermana, prodano je prošle godine za 6 miliona dolara.

Najmlađi brat rekao je u saopćenju za javnost aukcijske kuće da je kutija ostala zaboravljena u zadnjem dijelu tavana.

– Kako su godine prolazile, život je donio niz gubitaka i promjena. Zahtjevi svakodnevnog preživljavanja preuzeli su primat, a kutija sa stripovima, jednom ostavljena sa pažnjom i namjerom, bila je zaboravljena. Sve do prošlog Božića. Ovo nije jednostavno priča o starom papiru i tinti. Ovo nikada nije bilo samo o kolekcionarskom predmetu. Ovo je svjedočanstvo o sjećanju, porodici i neočekivanim načinima na koje nam se prošlost vraća – rekao je on.

