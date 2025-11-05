Kruna Miss Universe 2025 izazvala lavinu bijesa: “Najgora pobjednica ikada”

Meksikanka Fatima Boš okitila se titulom Miss Universe 2025. na glamuroznoj ceremoniji održanoj 20. novembra na Tajlandu, ali njen trijumf odmah je izazvao brojne kontroverze na društvenim mrežama. Mnogi su počeli dovoditi u pitanje regularnost izbora, tvrdeći da je kruna zapravo pokušaj “saniranja štete” nakon što je Boš nekoliko sedmica ranije doživjela javno poniženje od strane jednog od vodećih tajlandskih direktora izbora.

Nezadovoljstvo na mrežama

Nakon proglašenja pobjednice, mreža X (bivši Tviter) preplavljena je komentarima nezadovoljnih gledalaca. Mnogi smatraju da je Fatima pobijedila zahvaljujući “kompenzaciji” i zakulisnim dogovorima nakon prethodnog skandala, a ne zbog svojih kvaliteta i nastupa.

Nova Miss Universe je Fatima Boš iz Meksika: Bila u središtu skandala

– Meksiko ovo nije zaslužio. Sve je djelovalo kao sažaljenje i podmićivanje. To je bila isprika vlasnika, saniranje štete zbog onoga što je Navat uradio Miss Meksika. Strašno, strašno, strašno – napisao je jedan korisnik X-a.

Drugi je dodao: “Pobjeda Meksika bila je vođena poslovnim interesima. Postojao je sukob između nje i Navata, i izgleda da su obe strane pokušale da poprave odnose iza kulisa. Možda su se dogovorili da Meksiko pobijedi. Ali očigledno nije bila prava pobjednica.“

Jedan od komentara glasio je: “Nedostojna Miss Universe za Meksiko.”

Skandal na izboru ljepote: Organizator izvrijeđao mis Meksika, ona oštro odgovorila

Drugi korisnik bio je još oštriji: “Miss Universe više ne zaslužuje poštovanje. Toliko su nisko pali da dosljedno dokazuju kako je njihova organizacija jedna nameštena predstava. Prava pobjednica je opljačkana.”

I dok je većina kritika bila negativna, bilo je i poruka podrške: “Nadam se da ovo nije kruna za saniranje štete… Ali ona je zaslužuje, zauzela se za sebe.”

Jedan od najglasnijih negativnih komentara glasio je:

– Najgora pobjednica ikad. Sve je namešteno od trenutka kada je imala onaj incident sa Navatom. Znao sam da će je okruniti samo da sačuvaju obraz. Ostale djevojke dale su mnogo bolje odgovore.

Incident pred finale

Kontroverza potiče iz neprijatnog incidenta ranije ovog mjeseca. Tokom prenosa ceremonije dodele lenta uživo, tajlandski direktor izbora Navat Itsaragrisil javno je prozvao Fatimu Boš zbog izostanka sa promotivnog snimanja i zatražio da se odmah opravda.

Situacija je ubrzo eskalirala pred kamerama, a Itsaragrisil ju je nazvao “glupačom”, što je šokiralo prisutne takmičarke i gledaoce. Snimak je ubrzo postao viralan i izazvao lavinu reakcija širom svijeta.

