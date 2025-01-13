U Češkoj proizveli pivo od zraka: Gorkastog je okusa, a evo šta stoji iza neobičnog poteza

Pivovara “Radegast” iz pokrajine Moravska u Češkoj prošle godine je u prodaju pustila ograničenu seriju piva u kojem nisu koristili niti jedan od dostupnih izvora vode već – običan zrak. Pivo “Radegast Futur” proizvedeno je u maloj seriji s ciljem podizanja svijesti o sve većoj nestašici vode u toj zemlji. Kako su u tome uspjeli? Korištenjem inovativne tehnologije uspjeli su napraviti pivo isključivo od kondenzirane vlage iz zraka.

Tehnologija skupljanja vode

Ovog piva, koje prema izvještajima karakterizira izraženo gorkast okus, proizvedeno je samo 200 litara, a distribuira se na posebnim događanjima. Kompanija “Radegast” inače proizvodi najpopularnija piva u Moravskoj. Ovim je potezom svratila pažnju na priču o resursima vode i napravila sebi odličnu reklamu. Cijeli je postupak bio uspješan zahvaljujući tehnologiji skupljanja vode koju je razvila češka kompanija “Karbox”. Izvorni cilj njihovog uređaja, nazvanog EWA (Emergency Water from Air), jeste izvlačenje vlage iz zraka kako bi se osigurala pitka voda u sušnim regijama svijeta.

U suhim područjima ovim je načinom moguće proizvesti do 30 litara vode dnevno, a u umjerenijoj klimi i mnogo više, od 50 do 70 litara na dan. U pivovari “Radegast” prepoznali su saradnju s kompanijom “Karbox” kao priliku za održivo poslovanje. Korištenje vlage iz zraka smatra se sigurnim načinom za očuvanje voda, resursa za koji se predviđa da će u budućnosti postati sve vredniji.

Za 1 litar piva potrebna 4,5 litra vode

Voda je jedan od glavnim sastojaka piva. Za proizvodnju jedne litre potrebno je, u prosjeku, 4,5 litre vode. Češki je prosjek nešto manji, oni koriste oko 3,5 litre, a “Radegast”, čije je sjedište u gradu Nošovice, može se pohvaliti jednom od najnižih stopa potrošnje vode za pivo: oni uspijevaju litru omiljenog pića od hmelja proizvesti, a da pritom potroše samo 2,29 litara vode.

