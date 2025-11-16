Tri navike koje najčešće vode prema razvodu braka

U svakom odnosu postoje usponi i padovi, ali pojedini obrasci ponašanja s vremenom mogu toliko narušiti vezu da postanu ozbiljna prijetnja stabilnosti braka. Kada se mala zamjeranja godinama gomilaju ili kada partneri prestanu ulagati trud, odnos polako gubi onu povezanost na kojoj je nekada počivao. Prema raznim savjetnicima za odnose, ovo su neke od navika koje najčešće vode ka razvodu braka.

Izbjegavanje komunikacije

Kada partneri prestanu razgovarati o problemima i umjesto toga biraju šutnju, povlačenje ili ignorisanje, brak ulazi u zonu emocionalne distance. S vremenom se mali nesporazumi pretvaraju u velike zidove, a neriješeni konflikti prerastaju u tihu ogorčenost.

Kritikovanje partnera

Stalno kritikovanje, omalovažavanje ili ismijavanje partnera stvara okruženje u kojem se niko ne osjeća sigurno niti cijenjeno. Kada osoba ima osjećaj da se njen trud, potrebe ili emocije stalno potcjenjuju, povjerenje počinje pucati.

Stručnjaci upozoravaju da ovakva dinamika polako nagriza temelje braka, a negativnost zauzima prostor u kojem bi trebali dominirati podrška i poštovanje.

Zajedničko vrijeme

Brakovi se raspadaju i onda kada partneri prestanu ulagati u zajedničke trenutke, intimnost, nježnost i svakodnevnu pažnju.

Kada sve postane podređeno obavezama, poslu ili drugim ljudima, a par prestane funkcionisati kao tim, javlja se osjećaj da odnos više nije prioritet.

Prepoznavanje ovih navika na vrijeme daje partnerima priliku da poprave odnos prije nego što udaljenost postane trajna, a brak nepovratno oslabi.

