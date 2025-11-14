Poznate po čistoći: Zašto se mačke tako često uređuju i ližu

Mačke su poznate po izuzetnoj čistoći, pa ih mnogi vlasnici biraju upravo zbog te osobine. Prosječna mačka može provesti i do polovinu svog budnog vremena uređujući se, što je važno za higijenu, zdravlje i osjećaj sigurnosti. Iako je lizanje krzna dio potpuno normalnog ponašanja, u određenim situacijama može prerasti u opsesiju i ukazivati na dublje probleme, piše The Spruce Pets.

Urođeni instinkt čistoće

Mačići prvi put osjete važnost dotjerivanja već pri rođenju. Majka mačka odmah nakon okota čisti svoje mladunce hrapavim jezikom, potičući im disanje, cirkulaciju i kasnije obavljanje nužde. Već nakon nekoliko sedmica mališani počinju oponašati majku i sami se čistiti, a nerijetko će uređivati i braću i sestre iz legla. Ipak, dotjerivanje je mnogo više od obične higijene.

Čišćenje rana

Mačke instinktivno ližu bolna ili povrijeđena mjesta. Iako slina može pomoći u uklanjanju prljavštine, prekomjerno lizanje može usporiti zacjeljivanje, izazvati dodatnu iritaciju i povećati rizik od infekcija.

Skrivanje mirisa od predatora

Njuh mačaka izuzetno je razvijen čak četrnaest puta jači od ljudskog. U prirodi, majka mačka detaljno čisti sebe i mladunce nakon hranjenja kako bi uklonila mirise i smanjila opasnost od predatora. Slično ponašanje primjetno je i kod kućnih mačaka, koje šapom “zatrpavaju” prostor oko posude s hranom instinkt koji vuče korijene iz divljine.

Njega krzna

Lizanjem se aktiviraju žlijezde koje luče prirodna ulja, čime se krzno održava zdravim, sjajnim i zaštićenim. Tako se uklanja prljavština i paraziti poput buha. Budući da se mačke ne znoje kao ljudi, slina im pomaže u hlađenju isparavanje sa dlake pomaže regulaciji tjelesne temperature.

Užitak i povezivanje

Dotjerivanje mačkama donosi osjećaj smirenosti i opuštenosti. Čine to i kada žele uživati, ali i kako bi se povezale s drugim mačkama ili vlasnicima. Lizanje ljudi često je znak povjerenja i privrženosti.

Pretjerano lizanje koje dovodi do ćelavih mjesta, iritacije ili ranica može ukazivati na kompulzivno ponašanje. Najčešći okidač je stres slično kao što ljudi u napetim situacijama grizu nokte.

Mačke mogu reagovati na različite promjene u okruženju, a stres mogu izazvati: dolazak bebe, selidba, novi ljubimac, promjena rasporeda namještaja i promjene u navikama ukućana.

Prije nego što se pretjerano dotjerivanje pripiše stresu, važno je da veterinar isključi fizičke uzroke poput alergija, gljivičnih infekcija ili ugriza buha.

Mačići koji su prerano odvojeni od majke ponekad razviju naviku pretjeranog sisanja ili lizanja vlastitog krzna. U stabilnom i sigurnom okruženju, ta se navika obično s vremenom povlači.

