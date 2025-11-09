U Turskoj uzgojili džinovski kupus: “Koristimo drevno sjeme koje potiče od naših djedova”

Činjenica da su neke glavice kupusa dostigle težinu i do 50 kilograma donijela je dodatno zadovoljstvo lokalnim proizvođačima, koji ističu da je ključ uspjeha u domaćem, neukrštenom sjemenu.

Hasbi Dursun (65), poljoprivrednik iz Pasinlera, rekao je da je uz pomoć drevnog sjemena uspio proizvesti kupus težak 57 kilograma, najveći koji je ikada uzgojio.

“Od svoje sedme godine sam na njivi. Ako ne odem u polje, kao da mi duša vene. Ovog puta sam uspio da proizvedem kupus težak 57 kilograma, a sve zahvaljujući domaćem sjemenu. Nikada ga nismo miješali s uvoznim, sve radimo vlastitim rukama i iskustvom”, kazao je Dursun.



Kada tako rade dobiju kvalitetniji proizvod, kazao je Dursun, navodeći kako će sjemenke ovog kupusa će sačuvati i za iduću sezonu.

“Moj cilj je da uzgojim kupus težak 80 kilograma, i ako mi zdravlje posluži, jednog dana i 100 kilograma”, dodao je.

Njegov kolega Numan Sertoglu istakao je da su ove godine veoma zadovoljni rezultatima.

“Kupus težak više od 50 kilograma može se proizvesti samo u Pasinlerskoj dolini. Koristimo sjeme koje potiče od naših djedova, staro više od 100 godina. Sami ga uzgajamo i čuvamo. To je tajna kvalitete našeg kupusa”, rekao je Sertoglu.

