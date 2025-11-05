Sutra nam stiže najveći puni Mjesec u godini i donosi ogromne životne promjene za 3 znaka

Mjesec ne kruži oko Zemlje u savršenom krugu, nego u eliptičnoj orbiti, pa se njegova udaljenost od našeg planeta stalno mijenja. Kada puni Mjesec nastupi u trenutku najveće blizine Zemlji (perigeju) ili unutar 90 posto te udaljenosti, naziva se Supermjesec.

Tada može izgledati i do 14 posto veći te 30 posto sjajniji od uobičajenog punog Mjeseca – prizor koji privlači poglede širom svijeta. Ovaj studeni donosi upravo takav trenutak: najbliži puni Mjesec 2025. godine, čije će svjetlo biti posebno snažno i gotovo čarobno.

Zašto “Dabrov Mjesec”?

Naziv potječe iz davnina – sjevernoamerička plemena su ga tako nazvala jer je studeni vrijeme kada dabrovi marljivo grade brane i pripremaju se za zimu.

Astrološki utjecaj – pun Mjesec u Biku

Bik u astrologiji simbolizira materijalni svijet, sigurnost, stabilnost, užitak i osjećaj vrijednosti. Energija ovog punog Mjeseca poziva nas da usporimo, povežemo se s prirodom i zahvalimo na onome što već imamo. To je vrijeme da pronađemo mir u jednostavnosti i obnovimo osjećaj unutrašnje ravnoteže.

Evo na koja 3 znaka će najviše uticati:

1. OVAN

Posao – Očekuju vas dinamični dani i mogući novi kontakti s inostranstvom. Mars i Merkur u Strijelcu mogu donijeti preseljenje zbog posla. Pun Mjesec u Biku nagovještava veći novčani trošak.

Ljubav – Ulaskom Venere u Škorpiju u drugom dijelu sedmice slijede dani puni strasti, ali i ljubomore. Partner će pokazivati pojačanu posesivnost.

Zdravlje – Poboljšanje.

2. RIBE

Posao – Mars u Strijelcu donosi nemir i neočekivane situacije. Pun Mjesec u Biku znači težak, ali oslobađajući razgovor.

Ljubav – Emocije su jake, ali stres s posla se prenosi na vezu. Venera u Škorpiji povoljna je za planiranje putovanja.

Zdravlje – Lošije.

3. LAV

Posao – Okruženje zahtjevno, naročito oko 5. novembra kad pun Mjesec u Biku donosi tenzije. Mars u Strijelcu od 4. novembra povećava energiju i kreativnost.

Ljubav – Bićete magnetični, ali pazite na preveliku dominaciju. Mars donosi poznanstvo s osobom iz drugog grada.

Zdravlje – Dobro.

