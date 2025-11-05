Poznata influenserica objavila šokantan video iz grada u kojem (udate) žene imaju otkriveno samo jedno oko!

Vanna Bojović (31), poznata hrvatska putoholičarka i influencerica, već godinama putuje svijetom bilježeći ne samo prekrasne destinacije, već i lokalne običaje i kulture koje mnogi nikada ne vide. Nakon posjeta više od stotinu zemalja, i dalje uspijeva otkriti nešto novo i fascinantno. Do sada je posjetila 170 zemalja i bila na svih sedam kontinenata, odakle na društvenim mrežama često objavljuje videozapise, prenosi Sl. Dalmacija.

No, video koji je nekidan objavila na svom TikTok profilu mnoge je šokirao. Prikazuje žene kako hodaju gradom, a kroz nikab (pokrivalo koje muslimanske žene nose preko lica, ostavljajući vidljive samo oči) im viri samo jedno oko.

– I dalje, nakon posjećenih toliko zemalja, uspijem naići na neke tradicije koje vidim prvi put. Regija M’zab u Alžiru mjesto je gdje udane žene imaju otkriveno samo jedno oko. Ovdje žive Mozabiti, pripadnici ibaditskog islama, grane koja ih razlikuje od većinske sunitske tradicije u ostatku Alžira. Cjelokupna oaza M’zab, koju čini pet pustinjskih gradova, zbog svoje kulturološke i arhitektonske jedinstvenosti uvrštena je u UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine – napisala je Bojović, te dometnula da je Alžir kao država poput otvorene knjige povijesti: berberska tradicija, feničko-rimski gradovi, rano kršćanstvo, islam, Osmansko Carstvo i francuska kolonijalna era. Ovdje je svaki dan novo poglavlje povijesti, istaknula je.

Ali više od svega njezine pratitelje na društvenim mrežama najviše su dojmile “jednooke” žene. Mnoštvo je komentara:

– Ovo je prvi tvoj post na koji neću staviti “lajk” jer je ovo veoma žalosno. Suzdržat ću se od drugih riječi da ne uvrijedim možda neke primitivnog kapaciteta razmišljanja kojima je ovo čist‘ normalno i prihvatljivo.

– Jadne žene, kako ponižavajuće za njih!

– Zamisli, dijete si i izgubiš mater ovdje…

– Ovima što je to normalno, nek njihove žene hodaju takve

– Ovo nije religija nego kultura…

– Kako išta vidi?!

Neke je zanimalo i kako se Vanna kao žena usudi posjetiti takvo mjesto.

– Nisam bila sama ovdje, vodila sam turističku grupu, bilo nas je 15. Ali ne znam zašto bi bio problem i da sam sama? Svuda u Alžiru su nas super dočekali – objasnila je Vanna Bojović.

