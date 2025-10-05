Nakon 70 godina zatvaraju vrata: Omiljena čokolada mnogih možda zauvijek nestaje

Čokoladni proizvodi njemačke tradicionalne marke Riegelein bili su gotovo na svakom božićnom tanjiru i u bezbrojnim uskrsnim košarama. No sada matična tvornica Riegeleina u Bavarskoj stoji pred zatvaranjem.

Glasnogovornik Gubor grupe, u čijem je sastavu Riegelein, Dieter Schäfer izjavio je za BILD, prenosi Fenix Magazin

„Tvornica u Cadolzburgu bit će zatvorena, najvjerojatnije u aprilu 2026. godine.“

Odluka pogađa oko 200 zaposlenika.

Kako je došlo do gašenja tvornice čokolade

Prema navodima tvrtke, potražnja za čokoladom koja se prodaje u supermarketima poput Edeke, Rewea i Famile naglo je pala. U posljednje četiri godine proizvodnja u Cadolzburgu značajno je opala, dok su troškovi stalno rasli.

Porodica Riegelein već je ranije pokušala odgovoriti na teške tržišne uvjete. Godine 2019. spojila se s nekadašnjim konkurentom Gubor/Rübezahl i time formirala Gubor grupu (oko 1700 zaposlenih). A u maju 2025. grupa se dodatno spojila s poljskom kompanijom Colian.

Čak će i tvornica s maloprodajom, „Chocothek“ u Cadolzburgu, zatvoriti vrata u aprilu 2026. godine.

Troškovi su presudili

Claus Cersovsky, izvršni partner Gubor grupe, izjavio je:

– Rastuće cijene sirovina i energije, sve veća međunarodna konkurencija te nužno povećanje cijena prema našim kupcima doveli su do znatnog smanjenja narudžbi.“

Tvornica je, kaže, morala prilagoditi proizvodnju tržišnim uslovim. Zbog niske iskorištenosti kapaciteta već su se javljala razdoblja zastoja u proizvodnji.

Šta zatvaranje znači za zaposlenike

Proizvodnja će se preseliti na druge lokacije unutar grupe. Također, skladište Riegeleina u Forchheimu bit će zatvoreno do kraja maja 2027. kada istekne zakup.

Koliko će zaposlenika izgubiti posao još nije poznato. „Uskoro ćemo otvoreno pregovarati s radničkim vijećem o sporazumu i socijalnom planu“, poručili su iz uprave.

Odjeli nabave, marketinga, prodaje i IT-a ostat će u Cadolzburgu.

Tradicija duga više od 70 godina

Tvrtku je 1953. osnovao Hans Riegelein u sklopu očeve pekare. Zajedno sa suprugom razvio ju je u jednog od vodećih proizvođača čokolade u Evropi.

U Cadolzburgu su postavili temelj brenda koji danas izvozi proizvode u 50 zemalja i koji je sada dio Gubor grupe.

Gubor grupa godišnje proizvede oko 40.000 tona slastica i ostvaruje promet od oko 350 miliona eura. Ima još četiri pogona u Njemačkoj i jedan u poljskom gradu Tuchola.

Na medijske navode da će se proizvodnja preseliti uglavnom u Poljsku, glasnogovornik Schäfer je odgovorio: „O tome još nije donesena konačna odluka.“

