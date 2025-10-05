Izvrstan seks u bilo kojoj dobi postignite vrućim razgovorima

Uprkos tome što se mnogi mire s činjenicom da starenje donosi i slabiji seksualni život, to ne treba biti tako, ističe dr.Mari Klajn (Marty Klein), autorica knjige “Što zaista želimo od seksa i kako to postići”.

Većina ljudi modele seksualnosti nauči tokom tinejdžerskih dana i u 20-im godinama dok je tijelo mlado i zdravo, prenosi Daily Mail.

Međutim takvo ponašanje može trajati u najboljem slučaju nekoliko decenija. Tokom godina tijelo se mijenja zbog poroda, debljanja i bora, pa zato moramo promijeniti modele seksualnosti, tvrdi dr. Klajn.

Uticaj na vezu

Nije bitno što radimo već kako to utječe na kvalitetu naše veze.

Više od bilo kakvih savjeta ili tehnika, ključ za dobar seks u bilo kojoj dobi je seksualna inteligencija odnosno mijenjanje predrasuda o sebi samima, našem tijelu, očekivanjima i onoga što se smatramo seksi, objašnjava dr. Klajn.

Prihvatite svoje nesavršenosti

Iako vaše tijelo nije kao što je nekada bilo nemojte sumnjati u svoju privlačnost jer će zbog vas i vaš partner početi sumnjati. U zapadnjačkoj je kulturi uobičajeno da se ljudi srame ako njihov tijelo koje se sa starenjem mijenja u skladu s o onim što osjećaju odnosno bojimo se da se ne uklapamo u tradicionalno poimanje onog što je seksi, tvrdi dr. Klajn.

Umjesto da se stalno fokusirate na negativnosti, budite samouvjereni u krevetu i ignorirajte celulit ili salo na trbuhu. Seksi znači biti ono što jeste, a ne ono kako vi mislite da biste trebali izgledati. Fokusirajte se na sve dobrobiti koje vam užitak i dobar seksualni život donose, savjetuje dr. Klajn.

Veš može čekati

Iako želimo idealne uvjete da se upustimo u seks, ne može uvijek sve biti savršeno, no to nas ne smije sprječavati da uživamo.

S partnerom se dogovorite o onome što vam najviše odgovara, ako vam ne paše jutarnji seks jer kasnite na posao, recite da mu da od toga ne odustajete. Međutim, ako je riječ o prljavom rublju ili o neodgovorenim mailovima, to može pričekati, dodaje dr. Klajn.

Dogovorite seksi spoj

Mnogi misle da seks mora biti spontan i prirodan kao što je bio na početku veze. No većina spontanosti zapravo dolazi iz planiranja poput godišnjeg odmora ili zabava, pa zašto ne bi i seks.

Sa starenjem dolazi i više obaveza zbog čega je planiranje zapravo put do dobrog seksualnog života u starijoj životnoj dobi. Određivanje datuma za seks je obavezno, osobito ako imate djecu. Taj datum ne mora nužno značiti da ćete se seksati, ali vam daje mogućnost da vidite jeste li oboje za. Možda ćete se umjesto toga maziti na krevetu, ali barem se seks izabrali kao jednu od opcija, ističe dr. Klajn.

Naučite kako reći “ne”

Na početku veze niko od vas ne inicira seks, on se jednostavno dogodi.

Nakon nekoliko godina to se promijeni, pa jedan od vas postane inicijator dok je na drugome da prihvati ili odbije poziv. Najbitnije je naučiti kako reći “ne”, a da ne povrijedite partnera.

Umjesto direktnog “ne” pitajte partnera možete li odgoditi do sutra. Zapamtite da vas partner ne odbija već jednostavno odgađa seks.

Pričajte prljavo i dok perete suđe

Brojni parovi vjeruju da pričanje o seksu zapravo ubija romantiku, no za vezu je nužno da dijelove tijela i erotske aktivnosti nazovite pravim imenom. Seksualni rječnik je put do uživanja u seksu, a može vam pomoći da partneru kažete točno što želite.

Prljavim razgovorima nije mjesto samo u spavaćoj sobi, preselite ih u kuhinju. Dok perete suđe imate savršenu priliku istraživati za koje ste aktivnosti raspoloženi, savjetuje dr. Klajn.

Preskočite čašu vina

Čašica alkohola previše loša je kombinacija za seks, naročito u starijoj životnoj dobi. Dvije čaše vina dovoljne su da vas oraspolože, ali sve više od toga može izazvati kontraefekt, ističe dr. Klajn.

Stvorite svoj “seksi” pojam

Društvo nameće što je seksi, no najbitnije je da sami definiramo svoj pojam onog što je seksi. Ne mora to nužno biti zavodljivo donje rublje, izaberite što paše vama, a ne ono što je drugima zanimljivo.

Jedna od glavnih prepreka za dobar seksualno zadovoljstvo je slušanje tuđih definicija dobrog seksa ili dobrog ljubavnika. Radite ono što vas pali, bilo da je riječ o zajedničkoj kupki ili da mu jednostavno donesete čarape dok su mu noge hladne.

Upamtite, najbolje tek dolazi

Seksualni vrhunac je individualan za svakoga, zato se nemojte povoditi šablonama poput one da muškarci seksualni vrhunac dosežu u 18. godini, a žene u 35-oj. To što ste prošli određene godine ne znači da više ne možete uživati u seksu, već naprotiv. Godine zajedništva i vježbe samo će poboljšati vaš seksualni život, tvrdi dr. Klajn.

