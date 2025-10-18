Djevojci prijeti sljepoća zbog ‘pogrešnog’ tuširanja, uvukao joj se parazit! Pogledajte, možda radite istu stvar?!

Ova simpatična djevojka upozorila je sve koji imaju leće da se pri neurednoj upotrebi izlažu riziku da oslijepe!

– Zovem se Grace, imam 19 godina i prijeti mi sljepoća. Prije dva mjeseca dijagnosticiran mi je amebni keratitis (Acanthamoeba keratitis). To je parazit, ameba koja živi u vašem oku i pričinjava vam štetu. Ta ameba živi svugdje, nađena je u raznim jezerima, vodama, vodi kojom se tuširate, prašini… Svi je mogu dobiti, ali najčešće se događa onima koji imaju leće i koji ne brinu o njima. A kako sam je ja dobila? Bila sam u Dominikanskoj Republici i tuširala sam se s kontaktnim lećama na očima. Voda tamo nije čista i dobila sam amebu. Možete je dobiti ako plivate s njima, ako spavate s njima. Taj parazit vrlo je teško tretirati, morate se s njim boriti od šest mjeseci do godine dana. A poslije toga se trebaju koristiti medikamenti koji će sanirati štetu. I tijekom svih tih mjeseci u oči moram stavljati kapi svakih pola sata do sat. Sadržavaju jake kemikalije koje bi trebale ubiti amebu. Simptomi koje sam imala bili su prilično brutalni: bol u oku, jaka glavobolja, može uzrokovati mutan vid, sljepoću, teško je spavati, oči su osjetljive na svjetlo – navela je djevojka, uz napomenu kako je snimila ovaj video da podigne svjesnost u vezi s ovom opasnom bolešću.

A šta kažu stručnjaci?

Amebni keratitis, poznat kao Acanthamoeba keratitis, ozbiljna je upalna bolest rožnice koja može dovesti do gubitka vida, a najčešće pogađa osobe koje nose kontaktne leće. Ljeti, kad su kupanje i plivanje česte aktivnosti, najveći rizik imaju upravo korisnici leća koji dolaze u dodir s vodom – piše Sl. Dalmacija.

Akantamebe su mikroskopski jednostanični organizmi koji žive u vodi i tlu. Najčešće se nalaze u jezerima, rijekama, morima, ali i u vodi iz slavina, bazenima, tuševima i čak u uređajima za klimatizaciju. Otporne su i mogu preživjeti godinama u obliku ciste, čak i u ekstremnim uvjetima topline, suše ili kemijskog onečišćenja. U medicini su povezane s infekcijama oka od 1973. godine, a oko 90 posto oboljelih nosilo je kontaktne leće. Osim keratitisa, akantamebe mogu izazvati i teže infekcije mozga i živčanog sustava.

Zaraza i simptomi

Infekcija najčešće nastaje kad mikroorganizmi dođu u dodir s oštećenom površinom oka, što je češće kod nositelja leća jer one blago nadražuju rožnicu. Kupači s lećama, osobe koje se tuširaju s njima ili koriste slavinsku vodu za čišćenje leća izloženi su posebnom riziku. Početni simptomi, koji mogu trajati tjednima, uključuju bol, crvenilo, zamagljen vid, osjećaj stranog tijela u oku, suzenje i preosjetljivost na svjetlost. Često se bolest zamijeni za bakterijsku ili virusnu infekciju, što dovodi do pogrešne terapije i pogoršanja stanja.

Dijagnoza i liječenje

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Meštrović, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom, svojedobno je za Pliva zdravlje izjavio da je rana dijagnoza presudna za uspjeh liječenja. Infekcija se potvrđuje analizom brisa oka i uzgojem uzročnika na podlozi s E. coli, dok su moderni dijagnostički alati, poput konfokalne mikroskopije i PCR metode, sve važniji u prepoznavanju bolesti.

Liječenje je vrlo dugotrajno jer akantameba stvara otporne ciste. Standardna terapija uključuje lokalne antiseptike, poput poliheksametilen bigvanida i klorheksidina uz lijekove protiv bolova. Prvih mjeseci kapi se primjenjuju gotovo svakih sat vremena, a liječenje može trajati i do godinu dana. Ako dođe do oštećenja rožnice, jedina opcija može biti transplantacija.

Facebook komentari