Kafa postaje luksuz koji je sve teže priuštiti u BiH: Slijedi li nam novi talas poskupljenja?

Cijena kafe na globalnom tržištu već je duže vrijeme na rekordnim nivoima, uz vrlo loše prognoze.

Svjetsko tržište kafe prolazi kroz nestabilan period obilježen kombinacijom klimatskih, ekonomskih i logističkih pritisaka.

Analitičari očekuju najveće poremećaje u snabdijevanju u zadnjih desetak godina, dok naši sagovornici ističu da su trenutne cijene ovog omiljenog napitka previsoke i da to direktno utiče na navike potrošača, ali ne isključuju mogućnost da će u narednom periodu doći do skoka cijena ovog omiljenog napitka velikog broja građana.

– Globalno tržište kafe suočava se s ozbiljnim poremećajima zbog klimatskih promjena i geopolitičkih tenzija. Suše u Brazilu i Vijetnamu smanjile su prinose arabike i robuste, dvije vrste kafe koje se najviše upotrebljavaju, dok američke carine od 50 odsto na brazilski izvoz dodatno podižu cijene – stoji u posljednjem izvještaju Međunarodne organizacije za kafu (ICO).

Procjenjuju da bi do globalne stabilizacije cijene kafe moglo doći tek za tri godine, kada nove plantaže počnu donositi plodove, uz uslov da globalna situacija ostane onakva kakva jest.

Momčilo Banjac, direktor kompanije “Minea” iz Gradiške, rekao je za Nezavisne novine da trenutno ne dolazi do značajnih oscilacija u veleprodajnim cijenama, ali da prodaja u maloprodaji opada.

– Ne mislim da će cijena rasti, iskreno se nadam da neće jer bi to bilo loše za potrošače. Teško je bilo šta predvidjeti u ovom trenutku, ali svi bismo voljeli da se cijene zadrže na ovom nivou, pa možda čak i malo padnu – kaže Banjac.

Dodaje da visoke cijene nikome ne odgovaraju, ni potrošačima, ni proizvođačima.

– Na cijenu kafe utiče mnogo faktora, ali je činjenica da visoka cijena na policama već utiče na prodaju. Ljudi sve češće kupuju manja pakovanja. U posljednjih nekoliko mjeseci nije bilo značajnijih promjena – pojasnio je Banjac.

Sličan stav ima i Dragan Grbić, pržioničar iz Banjaluke, koji ističe da su oscilacije na svjetskoj berzi abnormalne i da se ne može govoriti o pravoj stabilizaciji tržišta.

– Poskupljenje ide postepeno, trenutno u manjim procentima, ali ako se uzme u obzir rast cijena u posljednjih godinu dana, to je preveliko povećanje. Došlo je i do presedana da je arabika u jednom trenutku bila jeftinija od robuste, što se do sada nikad nije desilo – kaže Grbić.

Prema njegovim riječima, pad cijena se ne očekuje u skorije vrijeme.

– Neće doći do značajnijeg pojeftinjenja. Cijene na policama mogu još rasti, ali ne u velikoj mjeri osim ako svjetska berza ne doživi drastičan skok – ističe Grbić.

On upozorava da su trenutne cijene previsoke i da to direktno utiče na navike potrošača.

– Visoke cijene posebno pogađaju stariju populaciju, prije svega penzionere, koji su najveći konzumenti domaće mljevene kafe. Mlađa populacija osjeti to manje. Sve više ljudi čeka akcijske cijene, a ako ih nema kupuju manje gramaže – zaključuje Grbić.

Cijene kafe nedavno je komentarisala i Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja za zaštitu potrošača “Don” Prijedor, navodeći da su one previsoke.

– Treba da postoji razlika u cijenama jer nisu svi proizvođači isti, niti su im ista ulaganja u proizvodnju – kazala je Marić za Nezavisne novine.

Dodala je da su konačno potrošači “kliknuli” da ne treba više da kupuju velika pakovanja.

– Osjetan je pad prodaje kafe i sigurno je da i građani piju manje kafe – kazala je Marić i istakla da se vjerovatno i mijenjaju navike ispijanja omiljenog napitka više puta dnevno.

