Istraživanje pokazalo: Ovo je najgore doba dana za seks

Ukoliko osjećate da ste vi i vaš partner zapali u kolotečinu s vašim seksualnim životom, možda je kriv tajming. Postoje uvjerljivi dokazi da biste možda željeli preispitati svoj raspored seksa.

Najpopularnije vrijeme za vođenje ljubavi ujedno je i najgore vrijeme. Sve je u tajmingu libida, piše The Healthy.

Pravo vrijeme je fleksibilno

Studija iz 2018. u Frontiers in Psychology otkrila je da je vrijeme libida muškaraca i žena potpuno suprotno: žene osjećaju najveću želju navečer, dok su muškarci najviše uzbuđeni ujutro.

I dok je to dobra vijest za istospolne parove, predstavlja problem za hetero partnere. Nije iznenađujuće da je studija pokazala da će prosječni par najvjerojatnije imati seks između 21:00 i ponoći. Međutim, pravo vrijeme za zabavu je fleksibilno, kažu istraživači: studija je otkrila da su seksualno zadovoljni parovi više usklađeni sa svojim željenim vremenom za seks.

– Seks prije spavanja nije loš; samo što je većina ljudi tada iscrpljena. Kad vas vaše tijelo moli da zatvorite oči i odmorite, postoji dobra šansa da nećete imati dovoljno energije za seks – kaže dr. Majkl Sleus (Michael), autor knjige „The Power of When“.

– Za većinu ljudi seks je sredstvo za smanjenje napetosti i opuštanje. Ljudi često vode ljubav prije spavanja kako bi im to pomoglo da utonu u san – dodala je seksualna terapeutkinja Lisa Tomas (Thomas).

Prednosti jutarnjeg seksa

Napomenula je kako i jutarnji seks ima svojih prednosti.

– Dok se odmarate noću, vaše tijelo radi i sakuplja hormone. Osim toga, nakon buđenja imate više energije i kreativnosti za ugodno vođenje ljubavi – objasnila je.

Ujutro je čovjek svjež i odmoran, za razliku od večernjih sati, posebno tokom radnih dana. Osim toga, malo živahnosti pod plahtama ubrzava cirkulaciju i razbuđuje.

Također, imajte na umu da će vam jutarnji orgazam definitivno popraviti dan i raspoloženje. Ako jutro počne dobro, dobar bi vam trebao biti i ostatak dana jer ćete zračiti pozitivnom energijom.

Spermiji najmoćniji ujutro

Tu je još jedan detalj, švicarski naučnici tvrde da spermiji imaju vlastiti unutrašnji sat te da su najmoćniji u ranim jutarnjim satima. Otkrili su kako je najbolje vrijeme u danu za „napraviti dijete“ – u 7:30 sati.

Stručnjaci iz Sveučilišne bolnice Zürich analizirali su uzorke sperme od 7068 muškaraca u dobi od 25 do 40 godina koji su bili podvrgnuti tretmanima plodnosti.

Provjeravali su koncentraciju spermija, njihov ukupan broj, progresivnu pokretljivost i morfologiju (oblik i građu).

– Kvaliteta sperme varira s cirkadijurnim i circannual ritmovima (tokom 24 sata i tijekom godine dana) – kazala je glavna autorica studije dr. Bridžit Leners (Brigitte Leeners).

Koncentracija muškog sjemena

Napomenula je kako je kvaliteta sperme prikupljene u ranim jutarnjim satima bila najkvalitetnija, a taj podatak je izuzetno koristan za poboljšanje prirodne plodnosti, ali i povećanje izgleda za začeće u tretmanima plodnosti.

Također, pojasnila je kako je njihovo istraživanje, objavljeno u naučnom časopisu Chronobiology International, otkrilo da je koncentracija muškog sjemena najveća u proljeće – u martu, aprilu i maju dok su značajna smanjenja zabilježili tokom ljeta.

Facebook komentari