“Rat” bez prestanka: Najgore kombinacije svekrva i snaha

Oduvijek je poznato da je odnos između svekrve i snahe posebna životna priča. Jasno je da u većini slučajeva nije lak – uprkos iznimkama, uvriježeno je mišljenje da između svekrva i snaha uvijek ‘nešto ne štima’. Većinom se glavni problemi baziraju oko sina, odnosno muža, te je ovo jedna od čestih tema kojima se psiholozi bave.

S druge strane, astrologija nudi svoj pogled na stvari. Neke kombinacije horoskopskih znakova jednostavno ne mogu funkcionirati mirno. Evo koje su to najgore astrološke veze između svekrve i snahe.

Snaha Lav – svekrva Rak

Ovo je jedna od najnapetijih i najkompliciranijih kombinacija. Svekrva u znaku Raka sklona je „prisvojiti“ sina, brinuti se o njemu i kad je odrastao, često se miješajući u svaki aspekt njegovog života. Njena ljubav prelazi u posesivnost i kontrolu, pa njen sin postaje nemoćan između dvije snažne žene. Snaha Lav, s druge strane, ne podnosi autoritet i ne dopušta da iko stoji iznad nje – pogotovo ne svekrva koja stalno pokazuje svoju moć. Svekrva Rak smatra porodicu svojim trofejem i ne popušta, dok Lavica dominira i želi biti glavna. Rezultat je stalno takmičenje, nadmetanje i borba za prevlast nad sinom.

Snaha Ovan – svekrva Škorpija

Ovo je prava astrološka bomba. Ovan je vatren, izravan i uvijek spreman reći sve što misli, dok je Škorpija duboko emotivan, ali i ljubomoran te posesivan. Takav spoj donosi sukobe pune teških riječi i dramatičnih scena. Svekrva Škorpija ne podnosi kada neko zauzme njeno mjesto u srcu sina, a snaha Ovan nema namjeru popustiti. Njihov odnos često izgleda kao borba bez predaha. Ipak, snaha Ovan uglavnom izlazi kao pobjednica, jer joj borbenost i direktnost daju prednost u ovoj vatrenoj igri, prenosi Story.hr.

Snaha Djevica – svekrva Blizanci

Na prvi pogled mirna kombinacija, ali ispod površine tinja stalni nemir. I Djevica i Blizanac znaju koristiti riječi – ponekad i kao oružje. Svekrva Blizanac voli dominirati pričom i često mijenja raspoloženje, dok je snaha Djevica analitična, kritična i voli red i jasnoću. Njihovi razgovori lako prerastu u prepucavanja, jer obje žele dokazati da su pametnije i sposobnije. Kada šute, to traje danima, jer nijedna ne želi popustiti prva. Muž, tojest sin postaje jedini „prevoditelj“ između dvije žene koje govore istim jezikom, ali se nikada do kraja ne razumiju.

Astrologija može objasniti zašto se neke energije jednostavno sudaraju. Odnos svekrve i snahe može biti topao i skladan prvenstveno ako postoji uzajamno poštovanje. Ali kada je riječ o gore izdvojenim kombinacijama, čini se da „ratovanje“ nikad ne prestaje.

